Motivul pentru care vacanțele all inclusive "ar distruge turismul din Grecia"

Alin Burcea, CEO Paralela45 și preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a vorbit despre dragostea românilor pentru vacanțele în Creta, explicând de ce hotelurile all inclusive ar distruge turismul din Grecia.

"Creta este peste tot, deci Heraklion este în toate orașele din țară. De ce Heraklion, de ce Creta? Pentru că această insulă are foarte multe hoteluri și foarte multe categorii, adică de 2 stele, de 3 stele, de 4 stele și de 5. Sunt și de 5 stele. Sigur, mai greu se compară cu cinciul din Antalya, numai că în Grecia all inclusive-ul nu că nu trebuie făcut, distruge turismul, pentru că în Grecia farmecul nu e să stai, na, aici (în Antalya n.r.) e industrie, mânare bună-bună, dar în Grecia ideea e să te duci la tavernă, îți cântă grecul.

Deci uitați-vă că peste tot există Creta, avem Creta din Cluj, de fapt și Heraklion, și Chania, avem Creta din Baia Mare, avem Creta din Oradea, avem Creta din Timișoara, Creta din Târgu Mureș, Creta din Craiova, Creta din Sibiu, din Brașov avem și Chania, și Heraklion, și evident Creta din București, Heraklion și Chania, și din Iași. Deci e cam peste tot. E clar că am crescut puțin față de anul trecut, sunt circa 1,4 milioane de turiști români care au fost anul acesta în Creta, dar prin toate mijloacele, adică nu numai cu avionul, și cu mașina proprie, și cu autocarele, și cu trenul că au fost și niște curse de tren", a declarat Alin Burcea, CEO Paralela45 și preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, pentru reprezentanţii presei române în cadrul unui info-trip organizat în Antalya (Turcia).

"Pariul numit Spania"

Totodată, Alin Burcea a vorbit și despre "pariul numit Spania".

"Pariul numit Spania. De ce am zis așa? Pentru că era clar că nu mai poți să crești foarte mult pe Grecia și pe Turcia, și, evident, acum Spania este ceea ce urmează. Anul acesta am băgat un charter Tenerife din București și Gran Canaria, ca noutăți, și pe Portugalia am băgat Faro.

Anul viitor vom avea Mallorca din Oradea, Mallorca și Tenerife din Timișoara, din Timișoara Tenerife e noutate absolută. Și pentru că nu găsim avion pentru Tenerife din Cluj am pus Tenerife din Budapesta", a mai spus Alin Burcea, CEO Paralela45 și preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism.

