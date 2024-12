România doar ”se roagă să-i vină turiștii”: Ce se întâmplă acum în Ministerul ”și al Turismului” e foarte grav: Trei sărmăluțe și o țuiculiță nu sunt de ajuns

Adrian Voican, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a atras atenția asupra unei situații alarmante din România. Țara noastră nu are buget pentru cele mai importante târguri de turism din an, desfășurate din ianuarie - februarie 2025, nici măcar de azi pe mâine. Pare că suntem din alt film, la ani lumină de alte state de pe lângă noi, cu bugete de sute de milioane de euro alocate pe 5 - 10 ani și cu strategii și ținte clare. Partea bună e că am mai început să înțelegem și să mai punem un panou digital, un afiș pe un autobuz, dincolo de trei sărmăluțe, niște șuncă și o țuiculiță. Dar se pare că nu e suficient ca să fie și bine. Un panou digital nu înlocuiește, cu succes, o strategie clară, de viitor, finanțată ferm, pe ”n” ani.

„Ministerul și al Turismului- că așa e la noi- nu știe în decembrie ce buget va avea la anul și dacă poate să meargă la primele târguri din ianuarie-februarie. Foarte grav, după părerea mea, pentru că nu e nimic nou, nu s-a întâmplat nimic nou anul ăsta. Întotdeauna în ianuarie-februarie sunt 7-8 târguri foarte importante în Europa: Madrid, Paris, Stuttgart, Tel Aviv, mergem și la Chișinău în februarie. Deci, nu merge să nu ai bugete multianuale. Tocmai făceam o statistică, mă uitam cum arată bugetele de dezvoltare și de promovare a turismului în multe țări și vedem acolo că bugetele sunt aprobate pe 10 ani. Adică oamenii știu și câte milioane, zeci de milioane de turiști vor să aducă în plus în următorii ani și ce fac pentru asta, nu doar se roagă să vină turiștii. Am văzut bugete de sute de milioane de euro pe 5-10 ani, care sunt deja aprobate.

Nu poți de pe o lună pe alta să faci bugetul. Trebuie să fim mult mai predictibili. Să avem proceduri de achiziție publică mult mai flexibile ca să poți să beneficiezi atunci când apare o ofertă, când ai niște reduceri, când trebuie să îți asiguri un loc la un târg internațional. Să nu uităm, anul ăsta chiar ne-am revenit la târgul de la Berlin, dar am fost 4 ani de zile lipsă de acolo. Până ne-am reglat noi procedurile de achiziție, că noi plătim standurile după ce se termină evenimentul. Deci, sunt multe lucruri de pus la punct în domeniul ăsta, dar cu toate astea eu sunt pozitiv și optimist pentru că oamenii de acolo nu sunt rău intenționați, ne cunoaștem, ne întâlnim în Consiliul Consultativ al Turismului, unde este și Ministerul, sunt și patronatele, și asociațiile de promovare și măcar avem un limbaj comun, iar de la ediție la ediție eu văd îmbunătățiri de la lucruri foarte mici la lucruri mai importante.

”Nu-i destul doar să te duci așa într-un târg cu trei sărmăluțe”

Numai faptul că la 3-4, care îmi vin în minte acum, prezențe internaționale ale târgurilor de profil am dublat și cu prezența pe panouri digitale, pe autocare, pe autobuze și la Londra, și la Paris, și în Polonia arată că am învățat că nu-i destul doar să te duci așa într-un târg cu trei sărmăluțe, două șunculițe și o țuiculiță și să crezi că e gata, mâine vin turiștii. Nu se întâmplă, trebuie să faci mult mai multe decât atât. În principiu ar trebui să existe un mixt de marketing, trebuie să fii și în offline și în online, trebuie să fii și în evenimente și în promovare digitală, trebuie să ai și materiale print, trebuie să ai și stegulețe, trebuie să ai și insignuțe, trebuie să ai și materiale print cu coduri QR ca să treci din offline în online.

Trebuie să faci de toate, dar e foarte greu cu bugete de un milion, două, trei, patru de milioane de euro pentru promovarea României. Numai dacă îi împarți pe 7 și vezi ce buget ai. Vrei pe tot anul, vrei să susții un eveniment, nu doar să aduci acolo un clopoțel și după care nu se întâmplă nimic. Nu e destul să stârnești atenția londonezului că România e cumva prezentă. Dacă se uită în dreapta, trebuie să și cumpere dintr-un magazin de turism de lângă el. (...) Acel moment de captare a atenției l-ai pierdut dacă după aia nu ai și un îndemn să cumpere și să își ia programul respectiv”, transmite vicepreședintele Voican, în cadrul emisiunii ”Totul despre bani”, realizate de Mihai Ciobanu, la ”Totul despre bani”.

Urmărește emisiunea completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News