Topul celor mai punctuale companii aeriene și aeroporturi din lume

Firma de analiză a aviației Cirium și-a întocmit clasamentul anual al companiilor aeriene și aeroporturilor cu cele mai bune înregistrări la timp.



Călătoria cu avionul poate fi o experiență stresantă din multe motive, iar să ai informații despre zborul care îți oferă cele mai bune șanse să faci legătura cu următorul avion în care trebuie să te urci poate reduce oarecum sentimentul de anxietate înainte de călătorie.

Datele Cirium sunt defalcate în funcție de regiune și dimensiunea aeroportului sau a companiei aeriene (pe baza numărului de pasageri deserviți într-un an obișnuit). Toate cele trei companii aeriene cele mai punctuale din 2024 sunt membre ale alianței SkyTeam: Aeromexico, Saudia și Delta Air Lines, în această ordine. Aeromexico și Delta sunt ambele membri fondatori ai alianței, fiind parte a acesteia de la înființarea SkyTeam în 2000.



Saudia, care este transportatorul de pavilion al Arabiei Saudite, este mai nouă în grup. Cu toate acestea, compania aeriană are ambiții majore de a crește în următorul deceniu, ca parte a unei strategii de turism mai ample în țară. La începutul acestui an, Saudia a plasat o comandă pentru 105 avioane Airbus, care aproape vor dubla capacitatea companiei aeriene, scrie CNN.

Topul pe regiuni



Cele mai mari două companii aeriene din Japonia au aterizat în primele două poziții pentru promptitudine în regiunea Asia-Pacific: Japan Air Lines (JAL) a câștigat locul I și All Nippon Airways (ANA) a obținut locul II.



Singapore Airlines s-a clasat pe locul trei în regiune. A câștigat de cinci ori premiul pentru cea mai bună companie aeriană din lume de la Skytrax – considerat „Oscarul industriei aviatice”.



Safair, un transportator low cost din Africa de Sud, a fost desemnată cea mai punctuală companie aeriană din regiunea MENA (Orientul Mijlociu și Africa), urmată de Oman Air și Royal Jordanian.



În Europa, Iberia cu sediul la Madrid, a aterizat pe locul doi, în timp ce filiala sa low cost Iberia Express a fost pe primul loc.



Pentru America de Nord, Delta a luat cele mai mari puncte, urmată de United și Alaska.



În America Latină, Copa cu sediul în Panama, a fost cea mai punctuală companie aeriană în 2024, câștigând acest loc pentru al doilea an consecutiv.

Aeroporturi remarcabile



Pe lângă clasarea companiilor aeriene individuale, Cirium analizează și datele despre aeroporturile din întreaga lume.



Aeroportul Internațional Riyadh King Khalid (RUH) a câștigat cele mai multe puncte la categoria aeroporturi mari, precum și titlul general. Pe locul al doilea și al treilea la categoria generală au fost Aeroportul Internațional Lima Jorge Chávez (LIM) din Peru și Aeroportul Internațional Benito Juarez (MEX) din Mexico City.



Riad și Mexico City s-au clasat pe primul și, respectiv, pe locul trei pentru aeroporturile mari, în timp ce Aeroportul Internațional Honolulu (HNL) din Hawaii a completat lista pe locul doi.



Pentru aeroporturile de dimensiuni medii, primele trei au fost Aeroportul Internațional Panama Tocumen (PTY), Aeroportul Internațional Osaka Itami (ITM) și Aeroportul Internațional Brasilia (BSB). În categoria aeroporturilor mici, cele mai punctuale au fost Aeroportul Internațional Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo (GYE), Aeroportul Internațional Quito Mariscal Sucre (UIO) și Aeroportul Internațional El Salvador (SAL).

Deși aceste statistici sunt impresionante, există câteva lucruri de reținut atunci când vine vorba de clasamente, cum ar fi cel pe care Cirium îl pune împreună - și anume, că multe dintre cauzele întârzierilor nu sunt din vina companiilor aeriene sau aeroporturilor individuale. Vremea poate juca un rol imens, iar temperaturile mai ridicate cauzate de schimbările climatice provocate de om vor face probabil zborurile mai dificile în anii următori.

Top 10 cele mai punctuale companii aeriene din lume



1. Aeromexico,



2. Saudia,



3. Delta Air Lines,



4. LATAM Airlines,



5. Qatar Airways,



6. Azul Airlines,



7. Avianca,



8. Iberia,



9. Scandinavian Airlines (SAS),



10. United Airlines.





Top 10 cele mai punctuale aeroporturi din lume



1. Aeroportul Internațional Riad King Khalid (RUH),



2. Aeroportul Internațional Jorge Chávez din Lima (LIM),



3. Aeroportul Internațional Benito Juárez din Mexico City (MEX)



4. Aeroportul Internațional Salt Lake City (SLC),



5. Aeroportul Internațional Santiago Arturo Merino Benítez (SCL),



6. Aeroportul Internațional Minneapolis-Saint Paul (MSP),



7. Aeroportul Internațional Washington Dulles (IAD),



8. Aeroportul Detroit Metropolitan Wayne County (DTW),



9. Aeroportul Oslo Gardermoen (OSL),



10. Aeroportul Internațional Doha Hamad (DOH).

