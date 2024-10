De ce grecii nu vor trece niciodată la un sistem all-inclusive. I-ar distruge!

All inclusive? Nu în Grecia! Și nu este doar un moft sau un mit. Grecia nu are all inclusive decât în puține cazuri. Și nici nu e recomandat, în general, să mergi în sistem all-inclusive în Grecia. În general, cei care nu au mai fost în Grecia și au și copii mici sunt în căutarea unui sistem mai simplu de vacanță, all inclusive. Ei cer sugestii pe grupurile de profil, unde părerile sunt unanime: nu la all inclusive în Grecia. Dincolo de faptul că oferta este foarte limitată, nici nu e un sistem all inclusive sofisticat, ca-n Turcia sau Egipt. În plus, tavernele sunt deliciul unei vacanțe în Grecia.

”În Grecia all-inclusive-ul nu a prins, nici nu trebuie să intre”

În orice destinație ai alege, mereu vei găsi taverne unice pe care nu trebuie să le ratezi. Unele sunt cățărate într-un sat tradițional de munte, unele au o panoramă uimitoarele, multe altele sunt pe plajă. Dincolo de amplasament, este vorba și despre mâncarea tradițional grecească, de bucuria de a-ți umple masa în stilul lor, tipic grecesc, cu 10 feluri de mâncare, din care să guste toți cei de la masă. Savoarea Greciei este și mâncarea și o confirmă chiar un vârf din turismul românesc, peședintele ANAT, Alin Burcea. ”În Grecia all-inclusive-ul nu a prins, nici nu trebuie să intre” a spus el, pentru DCNews. Turismul all inclusive doar al distruge turismul grecesc, spune Burcea: ”Ne ducem în Grecia să ieșim seara la taverna unei familii de greci cu 15 locuri, de exemplu. Este alt produs”.

El afirmă că principalul obiectiv al unei vacanțe în Grecia este atmosfera unică și „sufletul grecesc”, comparând condițiile de cazare din Grecia și de ospitalitate cu cele din Antalya. Citește mai mult (vezi și VIDEO) pe DCNewsTV

