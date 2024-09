Până și Aventurescu și-a luat țeapă pe litoralul românesc: ”Te culci de frică!”. Cât a cheltuit pentru două nopți în Venus. Așa arăta ”priveliștea” de la hotel

Citește și: EXCLUSIV Destinația de vacanță unde românii nu se mai înghesuie. Au crescut atât de mult prețurile încât poate ajunge un sejur și la 10.000 de euro/ VIDEO

”Am spart 2400 lei pe 2 nopți la Venus, ( 2 adulți + 2 copii). Pe cazare, parcare, taxa de stațiune, benzină, mâncare și niște porumbi fierți. Băi fraților, când vă mai apucă nostalgia de litoral românesc, chiar și pentru o escapadă scurtă, de 500 euro aveți mai multe variante! Urmăriți Aventurescu. Au cele mai bune ponturi. Cred că o să-i urmăresc și eu mai des” a scris Aventurescu, pe Facebook.

În comentarii, a arătat și priveliștea, comentând într-un răspuns ”Te culci de frică”.

Comentariile au curs, pro și contra:

- Adică 300 de lei de persoană/zi, unde ai băgat și benzina. Păi ce mai vrei? Eu zic că e decent, s-a făcut 13 lei bidonu' de Cola, unchiule. Ai iesșt chiar gratis, ca să zic așa!

- Noi am plecat și cu o toxiinfecție alimentară… bonus!

- Ați scăpat ieftin. Pe noi atâta ne-a costat cazarea (3 nopți, e adevărat) - tot pentru o minivacanță, ca să ne amintim cum e la noi pe litoral. Dar măcar ne-am simțit bine.

- Pe cât ești de bun la găsit oferte în afară țării, pe atât de prost ești la găsit în țară.

- În luna mai, 2 adulți, 2 nopți, Limanu și 2 Mai (cu treaba=p pe acolo, că altfel nu călcăm pe minunatul nostru litoral), 3000 lei (fără motorină- aia nu știu cât a mai costat). De vis!

- Mamaia- 3 nopți, hotel decent, nu figuri. Cazare + mâncare=3500 lei/o singură persoană. Priveliștea din cameră era cam asemănătoare.

- Chiar te urmăream cu interes dar m-ai dezamăgit cu denigrarea propriei tale țări.

- E bine 2400 cu benzina, mâncare, cazare... Cât ai fi vrut? 10 milioane? Să fim serioși. Nimic nu e ieftin.

- Am fost și eu pe litoral și am găsit prețuri imense: 5,5 lei o apă plată de 1.5 l în market, 17 lei una de 0.75 l în restaurant, 24 lei 50 ml de Jack. Pe barosăneală. Măcar a fost fain și mai curat că în anii trecuți.

- Nu ți-a băgat nimeni mâna în buzunar. Tu ai fost fraierul.

”De multe ori, eu recomandam Constanța ca destinație turistică în sine, pentru că are plajă de mare calitate. Festivalul Neversea a popularizat foarte bine plaja de acolo. În Constanța, beneficiezi de aerul unui municipiu, adică ai viață non-stop, poți găsi la orice oră ceva de cumpărat, sunt multe localuri, are transport în comun, magazine cu preț de supermarket, sunt multe hoteluri și-n Constanța. Și așa cum românii merg în Nisa or Barcelona, combinând city-break-uri cu sejurul de vară, cu plaja, așa ar putea să meargă direct în Constanța, plajele de aici fiind de aceeași calitate cu cele din Mamaia” a spus Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), pentru DCNews și DCBusiness.

