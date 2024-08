Destinația turistică de pe litoralul românesc ocolită de turiști, deși ”are plajă de mare calitate”: Vacanță ca-n Nisa sau Barcelona. E la un pas de ”Micul Miami al Europei”

”De multe ori, eu recomandam Constanța ca destinație turistică în sine, pentru că are plajă de mare calitate. Festivalul Neversea a popularizat foarte bine plaja de acolo. În Constanța, beneficiezi de aerul unui municipiu, adică ai viață non-stop, poți găsi la orice oră ceva de cumpărat, sunt multe localuri, are transport în comun, magazine cu preț de supermarket, sunt multe hoteluri și-n Constanța. Și așa cum românii merg în Nisa or Barcelona, combinând city-break-uri cu sejurul de vară, cu plaja, așa ar putea să meargă direct în Constanța, plajele de aici fiind de aceeași calitate cu cele din Mamaia” a spus Traian Bădulescu, consultant în turism şi purtător de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), pentru DCNews și DCBusiness.

”Micul Miami al Europei”

Anterior, consultantul a vorbit despre Mamaia Nord, despre care a spus că este ”Micul Miami al Europei”. ”Foarte mulți, inclusiv agenți de turism care au fost în Miami, au recunoscut că sunt asemănări” a spus Traian Bădulescu.

”În Mamaia Nord vor fi două hoteluri din lanț internațional. Contează. De vreme ce un brand internațional, hotelier, a fost de acord să-și folosească brandul pentru acea zonă, înseamnă că e o zonă turistică căutată, pentru că ei studiază înainte, bineînțeles. Cine vrea liniște nu o să aleagă Mamaia Nord. E o stațiune cu clădiri înalte, plaje de mare calitate, are deja o rivieră frumoasă, o promenadă amenajată, beach baruri, cluburi, terase, distracție, cam asta e direcția noii stațiuni Mamaia Nord. Până la urmă, a apărut cam de 10-12 ani, până atunci era destul de pustiu. Mamaia veche, clasică, mai ales sudul, este dedicată mai mult familiștilor. Nordul e o zonă mai exclusivistă în mare parte, aici fiind majoritatea hotelurilor de 4 și 5 stele. Deci aș împărți-o în două: Mamaia Nord și nordul stațiunii Mamaia. Clar n-au concurență pe segmentul lor” a mai spus consultantul.

El a vorbit și despre prețuri, admițând că-n zonele exclusiviste, ”un baldachin costă sute de lei sau un șezlong 60- 80 de lei, dar avem și plaja unde un șezlong, de persoană, poate fi 40 - 50 de lei. Avem locuri exclusiviste, locuri cu prețuri modice”.

”În Bulgaria, cea mai căutată destinație este stațiunea Nisipurile de Aur, pentru că de la an la an se investește, se renovează hoteluri, multe hoteluri de trei stele au intrat în lanțuri internaționale - sau, oricum, au fost modernizate - au ajuns la patru și cinci stele. Românul preferă, în general, hotelurile de patru stele cu all inclusive, nu trei! Nici cinci neapărat, fiind ceva mai scumpe. Nisipurile de Aur e și la mijloc și ca stil între Albena și Sunny Beach. Albena e pe locul doi în preferințele românilor, fiind dedicată familiilor cu copii. Vezi continuarea aici

