Stațiunea din Bulgaria unde toate hotelurile aparțin aceleiași societăți și toate au plaje private. Poți să parchezi oriunde aici: E o stațiune cu barieră

”În Bulgaria, cea mai căutată destinație este stațiunea Nisipurile de Aur, pentru că de la an la an se investește, se renovează hoteluri, multe hoteluri de trei stele au intrat în lanțuri internaționale - sau, oricum, au fost modernizate - au ajuns la patru și cinci stele. Românul preferă, în general, hotelurile de patru stele cu all inclusive, nu trei! Nici cinci neapărat, fiind ceva mai scumpe. Nisipurile de Aur e și la mijloc și ca stil între Albena și Sunny Beach. Albena e pe locul doi în preferințele românilor, fiind dedicată familiilor cu copii, e o stațiune liniștită, are 40 și ceva de hoteluri și toate aparțin aceleiași societăți. Fiecare hotel, din Albena, indiferent unde se află, are plaja lui, fiind aceeași societate care administrează totul. De asemenea, poți parca oriunde în stațiune dacă nu găsești la hotel, e o stațiune cu barieră” a spus purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu, în emisiunea ”Totul despre Bani”, realizată de Mihai Ciobanu la DCNews și DCBusiness.

De altfel, site-ul oficial Albena.bg, unde se găsesc oferte de cazare și petrecere a timpului liber, poate fi accesat și-n limba română, respectiv poate fi citit în română, engleză și bulgară.

În continuare, consultantul în turism a spus: ”Sunny Beach este o stațiune dedicată distracției, e ”Mamaia” lor, aduce mai mult cu Mamaia Nord, deși Mamaia Nord aduce, de la o vreme, cu Miami - iar mulți spun că așa este, micul Miami al Europei”.

Într-o altă emisiune, Traian Bădulescu afirma: “Stațiunea Mamaia, cea clasică e dedicată în parte și familiilor, familiilor cu copiii e la concurență mare cu Eforie acum. Eforie a crescut pe această nișă mult. Dar Mamaia Nord, chiar și turiști americani au zis-o – sau cei care călătoresc mult și turiști vest-europeni care cunosc Miami. `Mamaia Nord mi se pare un fel de Miami, mai mic și mai ieftin, pentru că în Miami, sunt prețuri mari, mai mari, clar decât la noi`.” a adăugat Bădulescu. Vezi aici mai mult

Datele pentru anul 2023 arătau că, în iunie - iulie 2023, 2,4 milioane de turiști au vizitat Bulgaria, iar cei mai numeroși turiști străini din Bulgaria au fost românii. Bulgaria a fost vizitată de 1,1 milioane de turiști bulgari, a doua naționalitate fiind românii. Astfel, în cele două luni menționate, 348.000 de români au vizitat, oficial, țara vecină, urmați de polonezi, cu 144.000 de înscrieri, turiştii germani, cu peste 98.000 de înscrieri. Turiștii din Cehia au avut 75.000 de înscrieri, cei britanici, peste 68.000, iar cei din Israel peste 54.000 de înscrieri. În 2022, peste 260.000 de turiști români au vizitat Bulgaria în iunie și iulie, ceea ce arată o creștere semnificativă a numărului de români care au ales, în principal, litoralul bulgăresc. Anul acesta, încă de la începutul anului, Bulgaria se lăuda cu turiștii români, urmând ca-n toamnă să apară datele cu privire la acest sezon estival.

În decembrie 2023 - ianuarie 2024, numărul turiștilor atrași de Bulgaria a crescut cu 5%. În perioada 1 decembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, 937.527 de turiști au fost înregistrați în țara vecină. Cei mai mulţi turişti au venit din Bulgaria (683.477), Grecia (33.281), România (30.619), Turcia (31.955), Macedonia de Nord (20.842), Marea Britanie (19.008) şi Italia (17.118).



În schimb, a scăzut cu aproximativ 70% numărul vizitatorilor din Israel. Cele mai populare destinaţii de ski au fost Bansko, cu 86.772 turişti, Samokov, cu 55.518 turişti, Smolyan şi Chepelare, cu 44.911 turişti, Bulgaria bucurându-se din plin și de turism montan, nu doar de cel de vară, de pe litoral.

