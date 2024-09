”Mi s-a spus, într-un cuvânt, că trebuie să demolez”. Investitor de lux pe malul Mării Negre, concluzie amară: Cum a ajuns să explice presiunile la care este supus

”Primele documente au ajuns la presă. La mine au ajuns la termen de 3-4 zile apoi. Au cerut, cu insistență, rezilierea contractului - Apele Române. Apoi, au făcut plângere la Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC. Anterior, venise un ”cadastrist” de la Apele Române, ulterior aflând că, de fapt, nu este cadastrist, fiind angajat pe alt post. Încă este angajat în companie. Chiar dumnealui personal a refuzat să facă măsurătorilor când ne-a închis șantierul ISC, pe motiv că nu este cadastrist. ISC a închis șantierul pe baza unor fotografii și abuzuri. În momentul de față, astăzi când vorbim ISC nu a făcut absolut nicio măsurătoare. A venit de două ori în șantier, o dată când nu s-au înregistrat în registrul unic de control, dar am nota de control, au cerut documente pe care le-am depus. Apoi au mai venit o dată pe 21, ca pe 29 să schimbe șeful ISC, iar pe 30 să atace nelegalitatea autorizației și au redepus-o, probabil și-au dat seama că au greșit. Prima plângere a fost depusă de ANAR (pe 13 mai), în condițiile în care a venit în control pe 2 aprilie, i-a luat o lună și 2 săptămâni să facă plângerea.

Citește și: EXCLUSIV Dosar penal pentru un proiect de top pentru România. Alin Bucur: Ce curaj să mai aibă un investitor când aude povestea mea?

Pe 16, dimineață, la 9, au făcut notă de control, mi-au cerut documente, deoarece și-au dat seama că ANAR nu avea competență să trimită ISC în control. În aceeași dată, Apele Române Constanța au trimis o solicitare către ISC la 16:00, în condițiile în care la 16.30 se închide programul. Adresa către mine au trimis-o la 18:06, de desființare a lucrărilor, dar nu e specificat ce lucrări, cum, unde, ce am greșit, nu m-a anunțat nimic. Pe 29 se schimbă șeful ISC, pe 30 retrag atacarea, pe 31 apar iar la mine în șantier. Au stat aproximativ 10-15 minute, după care au plecat că mă invită la sediul ISC Constanța cu 30-40 de pagini, că dacă vreau fotografii antedatate din 16, că dacă semnez procesul verbal - am spus că nu pot semna ceva ce nu pot citi, am înțeles că nici Apele Române Constanța nu au semnat, nu au fost de acord să semneze procesul verbal. E un haos acolo, sunt atâtea hârtii, odată spun într-un fel, apoi în alt fel. Apele Române au cerut sistarea, apoi tot ei au spus că nu e bine ce a făcut ISC. Au vrut să mă stopeze să nu funcționez anul acesta. Tot ordinul a fost ca eu să nu funcționez în acest an. Cu siguranță, cineva trebuie să plătească pentru tot ce se întâmplă, cineva trebuie să ia act de aceste abuzuri care se întâmplă” a spus Alin Bucur, cel care a încercat să facă Plaja Caelia, pe litoralul românesc al Mării Negre.

”Mi s-a spus, într-un cuvânt, că ar trebui să demolez construcția. Băi, fraților, nici nu am apucat să termin și trebuie să demolez?” ridică problema investitorul.

În final, Alin Bucur are o singură concluzie: ”Probabil s-a greșit când s-a acordat licitația, nu eu eram firma care trebuia să câștige licitația”.

Vezi mai mult în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News