Dosar penal pentru un proiect de top pentru România. Alin Bucur: Ce curaj să mai aibă un investitor când aude povestea mea?

Într-un interviu pentru DC News, Alin Bucur acuză autoritățile - în special Apele Române - de abuz și sugerează că interese ascunse și parteneriate suspecte ar putea fi în spatele acestei decizii.

Plaja Caelia, amenajată într-un stil modern, cu utilizarea în principiu a lemnului, a fost gândită ca o destinație de top pentru turiști, atât români, cât și pentru străini. Investitorul subliniază că a respectat toate obligațiile contractuale și fiscale, însă consideră intervenția autorităților ca fiind nedreaptă și absurdă. Acesta a anunțat că va apela la instanță pentru a-și apăra drepturile și proiectul.

Proiectul ăsta e făcut pentru România

"(N.r., Această discuție este) despre cum, în anul 2024, încurajăm noi investitorii sau despre ce curaj are cineva (n.r., să investească în România). Să luăm exemplul Bulgariei. În Bulgaria construiesc nemții, construiesc tot felul de firme.

Hai să luăm exemplul Dubaiului. În Dubai construiesc chinezii, construiesc spanioli, construiesc o grămadă de firme. La noi nu construiește nimeni.

(...) Păi ce curaj are un investitor român, când aude de povestea mea, că am băgat niște bani, și nu puțini, că am făcut așa o frumusețe și vine cineva, să facă de la ei putere și să distrugă așa ceva?

Cam cum aleșii noștri, cam cum văd ei situația, care ne cer votul, care spun că ei sunt pentru România, care spun că încurajează investitorii români. Băi, frate, uitați-vă, vedeți steagul acolo? Proiectul ăsta e făcut pentru România. Veniți și demolați-l.

Vreau să văd și eu cine are curaj să facă un proiect pentru România, că nimeni nu poate să spună că mâine încep eu și câștig nu știu câți bani de acolo și nu știu cât. E un proiect făcut pentru România.

Să vină cineva să spună că ăsta nu e un proiect făcut. L-am făcut ca să vină turiștii de afară. De ce noi să ne ducem în alte țări și ei să nu vină la noi în țară?

Turistul român se vaită întotdeauna. Nu avem condiții, prețurile sunt foarte mari, nu suntem respectați. Turiști români, eu v-am făcut condiții, v-am creat un loc în care să vă respect și uitați ce se întâmplă", spune Alin Bucur.

Sunt un infractor că investesc pentru România?

"(...) Mai nou, ca să știe toată lumea, Inspectoratul de Stat în Construcții mi-a deschis și dosar penal. Da? Ca să știe toată lumea.

(...) Vă dați seama că o să mă îndrept împotriva tuturor (n.r., în instanță). Știți cum se întâmplă? Mie îmi place imparțialitatea și îmi place să fiu corect. Păi de ce o lună de zile au răspuns cu promptitudine (...) la o singură solicitare? Cu acte, date, și pe surse, și oficiale, în condițiile în care cu mine aveau un parteneriat și la mine n-ajungeau aceste acte, iar astăzi, când vorbim și am început și eu să vorbesc, că între timp eu munceam acolo, n-am avut timp de atacurile lor, că eu am muncit.

Dar astăzi am terminat construcția, pot să vorbesc și eu. Dar ei mă atacau și eu munceam. Vreau să-i întreb și eu astăzi de ce nu mai e niciunul care să ia, să arate documente, să le spună de ce m-au închis (n.r., de ce au închis Plaja Caelia)?

Chiar așa, sunt infractor? Chiar așa am făcut o nenorocire, că am construit o piscină, chiar am adus prejudicii României, chiar suntem infractori pentru că am dorit să respectăm turistul român și nu numai?", se mai întreabă, retoric, investitorul Alin Bucur.

