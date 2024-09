Amenda uriașă plătită de românca rămasă fără mașină, după ce a intrat în Turcia pe scaunul pasagerului. ”Ne-au dat termen de 7 zile pentru a părăsi țara”

Citește și: Mare atenție la legislația turcă! O româncă a rămas fără mașină, după ce a intrat în Turcia pe locul pasagerului. ”Nu știu dacă pot părăsi țara”

”Am trimis sesizare scrisă la Ambasada de la Ankara și la consulatul de la Istanbul. A două zi am fost sunată atât de cei de la Ankara, cât și de cei de la Istanbul. Am mers la consulat, unde am făcut o procura scrisă, conform căreia sunt de acord că șoferul care se află la volan de la bun început să conducă mașina mea, începând cu data de 4 septembrie. Procura emisă de consulat a fost tradusă în limba turcă, legalizată și apostilată. Ne-am deplasat la sediul Poliției trafic împreună cu translatorul de la consulat și consulul, unde ni s-a spus că mașina va rămâne în weekend la ei, pentru că nu sunt gata formele (??), că va trebui să plătesc taxa de tractare și de parcare, iar după ce am achitat aceste taxe, mașina va fi dusă la vama Istanbul, unde va trebui să plătesc o altă amendă.

Luni dimineața am plătit taxa de tractare și de parcare. După insistențele noastre, ne-au eliberat un petec de hârtie pe care era consemnată o sumă în lire. Plata în sine nu a fost substanțială (echivalentul a 500 de RON), dar au acceptat doar bani lichizi. Ulterior, în aceeași zi, ne-am întâlnit la vama Istanbul (cei de la consulat menționați anterior, eu și șoferul), unde am stat nu mai puțin de 5 ore, mergând din ghișeu în ghișeu.

Amendă de 3.000 de euro

Amenda se stabilește în funcție de valoarea taxelor de import pentru mașină. Când le-am spus că textul de lege nu prevede vreo taxă pentru vehiculele care doar tranzitează Turcia, mi-au spus că asta se aplică doar pentru vehiculele comerciale. În textul de lege nu e prevazută nicio diferențiere în funcție de tipul de vehicul. De asemrnea, au fost probleme la stabilirea modelului și a valorii mașinii. În Turcia, există doar 2 modele de Toyota Yaris Cross: Dream și Elegance. Așa că am avut probleme inclusiv în stabilirea valorii ei. Într-un final, ne-au stabilit amendă, dar surpriza a fost mare când am aflat că șoferul urma să fie sancționat încă o dată pentru același lucru, doar că mult mai scump.

Fără exagerare, am făcut vreo 30 de drumuri între ghișeele de la vamă, la funcționari diferiți (!), pentru ca într-un final să ni se comunice cuantumul amenzii pentru fiecare (vreo 3 mii de euro cred, prețul a fost stabilit în lire). Plata amenzii se poate face doar cash, la băncile lor de stat.

Pentru că ieri nu am mai găsit deschis la nicio banca de genul asta și nici nu aveam atâția bani scoși, ne-am revăzut cu toții azi. Am achitat amenda și apoi am mers din nou la vama Istanbul cu dovadă plății. Un funcționar de acolo ne-a întrebat cine va lua mașina. Știind că am procura legalizată și apostilată, am răspuns că șoferul care a fost oprit la volan va lua și conduce mașina. Deși consulul, translatorul, eu și șoferul am fost de față și am prezentat procura, mi-au spus că risc fix același lucru, dacă ne oprește poliția rutieră.

”În țara asta, oricare ar fi logică ta este contrazisă de a lor, fără drept de apel”

Adică reluat coșmarul. Așa că am mai stat o perioada bună de timp și la vamă, ca să refacem cererea de restituire a mașinii pe numele șoferului pentru ca să putem ieși din Turcia.

Să nu uit: drăguții de ei ne-au dat termen de 7 zile pentru a părăsi țara. Motivul: avem o amendă contravențională. Nu a contat că am fost de bună credință, că am jucat după regulile lor absurde și că am fost dispuși să colaborăm cu ei. În altă ordine de idei, toată această experiență mi-a lăsat un gust extrem de amar. Nu cred că voi reveni în Turcia vreodată. Înțeleg că fiecare stat are propriile lui reguli care trebuie respectate, dar în țara asta, oricare ar fi logică ta este contrazisă de a lor, fără drept de apel.

La un moment dat ,săptămâna trecută, am trimis două mailuri către Ambasada Turciei în România. În primul am întrebat ce se întâmplă dacă venim fără procura în Turcia, dar proprietarul e în dreapta șoferului. Ni s-a răspuns că nu este nicio problema! În al doilea mail, am expus situația exactă a noastră și ni s-a răspuns că trebuie procură! Să nu uit: actele au rămas la ei!! Cerute expres! Acum, îmi fac probleme că nu putem trece vama spre Bulgaria. De prisos să mai spun că sunt în drum spre casă, nu?” a scris românca, pe grupul de Facebook unde a expus inițial situația sa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News