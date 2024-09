Mare atenție la legislația turcă! O româncă a rămas fără mașină, după ce a intrat în Turcia pe locul pasagerului. ”Nu știu dacă pot părăsi țara”

Românca a intrat în Turcia ca pasager în mașina sa, la volan fiind alt șofer. În vamă, li s-a permis intrarea în Turcia, fără nicio observație, dar, o zi mai târziu, mașina a fost oprită în trafic. Șoferului i s-a aplicat amendă pentru că nu avea procură să folosească mașina... de la pasager, proprietarul mașinii. În plus, mașina a fost confiscată fără vreo dovadă. Proprietara mașinii a apelat la consulat care i-a spus că aceasta este legislația, oferindu-i numerele de telefon ale unor translatori, polițiștii turci neștiind limba engleză.

Problema este confuzia creată. Nu știe ce are de făcut după ce a rămas fără mașină și nu are nicio dovadă scrisă asupra a ceea ce s-a întâmplat. Nu știe ce are de făcut pentru a-și recupera mașina și condițiile în care poate părăsi Turcia.

Iată postarea:

”Bună seara! Am nevoie de ajutor din partea celor care cunosc limba turcă. La data de 3 septembrie am ajuns în Istanbul cu mașina proprietate personală, dar la volan se afla altă persoana (eu fiind în dreapta șoferului). La vama turcă ne-au verificat pe amândoi și ne-au lăsat sa trecem, fără vreo altă observație. Pe 4 septembrie noaptea, am fost opriți de un echipaj de la Poliția Rutieră (noi fiind pe aceleași locuri în mașină) șoferul a fost amendat pentru că nu conducea cu procură de la proprietar, iar mie - proprietarul - mi-a fost ridicată mașina, fără nicio dovadă scrisa, deși am cerut expres să îmi dea. Cu cei de la politie nu m-am putut înțelege decât foarte puțin, prin Google translate. Pe scurt, mi-au spus că îmi ridică mașina, că nu îmi pot da nicio dovada scrisă, că nu știu unde va fi dusă și nu îmi pot spune cât va dura până o voi putea lua înapoi. Am sunat la Consulat, dar cei de acolo mi-au spus că asta e legislația turcă și cam atât. Mi-au dat doar câteva numere de telefon ale unor translatori care nu răspund și m-au certat că am îndrăznit să părăsesc spațiul UE fără temele făcute. Azi, la aproape 24 de ore de la ridicarea mașinii, am reușit să aflu locația ei cu ajutorul aplicației de pe telefonul propriu. Încă nu știu cât va trebui să rămân în Turcia, ce amendă am eu de achitat (cea a șoferului e deja plătită), nu am niciun document eliberat de poliție și consulatul îmi dă informații lapidare și contradictorii. În plus, nu știu dacă pot părăsi Turcia fără mașină, în condițiile în care figurez la vama că am intrat cu ea. Dacă este cineva care mă poate ajuta, în sensul ca este familiarizat cu legislația turcă, sau a avut (Doamne ferește) o experiență asemănătoare, îl rog să mă ajute. Mulțumesc!” a scris un român pe un grup de călătorii în Istanbul.

Ulterior, autoarea postării a scris că ”o dovadă scrisă nu au dat nici măcar la solicitarea consulului. Amenda aplicată șoferului e plătita deja. A mea încă nu există în acte. Am dovada plății amenzii de către șofer. La nu știu ce direcție fiscală de-a lor a fost plătită”, adăugând: ”am vrut să le fac plângere, dar mi-ar restitui mașina abia după soluționarea ei definitivă”.

”Cetăţenii români care intenţionează să călătorească cu autoturismele personale în Turcia trebuie să aibă în vedere următoarele:

În cazul în care un posesor al unui autovehicul are o amendă înregistrată pe numărul de înmatriculare, acesta NU va putea părăsi teritoriul Turciei până când nu va fi efectuată plata cuantumului amenzii. Plata amenzilor se poate efectua electronic, cu cardurile bancare, la nivelul punctelor de trecere a frontierei rutiere.

Atunci când o persoană a intrat pe teritoriul Turciei cu un autoturism pentru care deţine documente de proprietate (certificat de înmatriculare) sau procură pentru folosirea acestuia, aceeaşi persoană trebuie să iasă din Turcia cu autoturismul.

Nu se acceptă excepţii nici măcar privind soţul/soţia cetăţeanului român sau rudele apropiate ale acestuia.

Dacă, pentru diverse motive, un cetăţean străin intră în Turcia cu autoturismul, iar apoi alege să iasă cu avionul sau cu un alt autovehicul, este obligat să notifice autorităţile şi să urmeze procedurile vamale privind situaţia juridică (import-export) a autoturismului pe care îl lasă în Turcia.

În situaţia în care sunteți nevoiţi să lăsați autoturismul pe teritoriul Turciei sau să îl parcați pentru perioade mai mari de două-trei zile, trebuie să vă asigurați că acesta este parcate în locuri special amenajate, aflate sub pază şi să încheiați contracte/convenţii cu persoanele sau firmele care prestează astfel de servicii. În situaţiile în care autoturismele sunt parcate la întâmplare, în locuri publice, pentru mai multe zile, organele de securitate pot lua măsuri pentru ridicarea acestora sau să procedeze la verificarea de către unităţile specializate anti-tero şi chiar să distrugă autoturismul, dacă există suspiciuni că poate disimula o încărcătură explozivă.

În cazul în care călătoriţi în Turcia cu un autovehicul condus de către o altă persoană decât proprietarul acestuia, intrarea în Turcia va fi permisă de către autorităţile vamale turce numai după prezentarea următoarelor documente:

Documentele autovehiculului, inclusiv asigurarea internaţională tip carte verde. Împuternicire (procură), tradusă în limba turcă, din partea proprietarului autoturismului (persoană fizică sau juridică), pentru a putea conduce autoturismul respectiv din România în Turcia şi retur. Atenţie! Procura trebuie să fie tradusă de către un traducător autorizat, autentificată la notar şi apostilată. Pentru autoturismele închiriate, trebuie să prezentaţi contractul de închiriere şi traducerea acestuia în limba turcă, legalizată şi apostilată.

Precizările de mai sus sunt valabile şi pentru persoanele care deţin un autoturism achiziţionat în leasing” arată MAE.

În caz de accident:

”În caz de accident uşor/cu răniţi, autovehiculul nu va fi mişcat din loc până la sosirea organelor de poliţie. Pentru accidentele care au loc în afara oraşelor, competenţa revine Jandarmeriei.

În caz de accident soldat cu deces, conducătorii auto implicaţi sunt reţinuţi până la data stabilirii vinovăţiei de către autorităţile judiciare. Este necesară solicitarea unei copii a raportului constatator întocmit de poliţie. În situaţia în care autovehiculul este imobilizat pentru un timp mai îndelungat, înainte să părăsiţi teritoriul Turciei este necesar să se solicite de la autoritatea vamală anularea sau suspendarea înregistrării autovehiculului pe numele dumneavoastră, în urma căreia v-a fost aplicată şi o viză specială în paşaport (la intrarea în Turcia). În urma acestui demers este necesară eliberarea unui document care să vă permită părăsirea teritoriului Turciei, fără autovehiculul respectiv” mai arată informarea Ministerului de Externe.



