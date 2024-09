Vloggerii Cristi şi Ralu, sfat pentru românii care vor să meargă în Coreea de Sud. Cazările de care trebuie să te fereşti

"Am avut un clip în Coreea de Sud, şi ăsta e un sfat bun pentru oamenii. Dacă vedeţi cazări extrem de ieftine în Coreea de Sud, aveţi grijă. Ca o paranteză, acolo oamenii sunt foarte introvertiţi, respectă intimitatea, iar oamenii de afaceri merg la hoteluri pe ore, cu alte doamne. Acolo ne-am cazat şi noi din greşeală. Aşa se numeşte şi video-ul nostru, "cazaţi din greşeală în bordel". Nu e bordel, e un loc unde oamenii merg cu amanta. E un hotel cât se poate de normal, doar că începi să ai dubii când intri şi nu vezi pe nimeni. Ceri un prosop şi vin să ţi-l dea pe după uşă. La recepţie ne-au dat un plic şi înăuntru era un set de echipamente de protecţie.

Am stat vreo 6 nopţi acolo", au explicat Cristi şi Ralu în podcastul Fain şi Simplu.

Cum s-au decis să devină vloggeri de travel

"Noi nu credeam că putem transforma asta într-un stil de viaţă. Am vrut să ne luăm un an sabatic, să călătorim. Am vrut în 2019 să facem asta, în Asia de Sud-Est. Aveam vreo 12.000 de euro, plus alţi 4000 de euro strânşi", a explicat Cristi.

"Plus că nu ştiam mai nimic, nu ştiam cum să ţinem o cameră în mână, nimic", a adăugat şi Ralu.

Cristi lucra la o firmă de închirieri auto, în timp ce Ralu lucra la un bar, fiind chelneriţă.

"Pentru ea oricum a fost mai uşor, ea lucra 9 luni cu 3 luni libere, când nu era sezon. Pentru mine a fost un şoc. Îmi era rău, era o adunătură foarte ciudată de senzaţii, când am pornit în aventura asta. Când realizezi că nu mai e cale de întors, ai luat o decizie. Ţin minte că aveam casa plină de cutii, cu haine. Fuseseră nişte inundaţii în apropiere şi am donat tot. Eram noi şi părinţii mei. Ei stăteau vizavi de noi, apartamentul nostru era mai ok şi s-au mutat ei în el. Eram în mijlocul casei cu nişte cutii, iar a doua zi trebuia să plecăm în Bangkok. Eram pierduţi total.

Credeam că suntem în stare să facem ce vedeam pe internet, să călătorim ca englezii, cu rucsacul, cu 5 dolari pe zi, care dorm în cort. Nu am fost în stare. Când am ajuns în Bangkok, în prima noapte am făcut upgrade la cameră. Mai era şi ziua mea. Ne-am dat seama atunci că nu ne vor ţine banii prea mult, că nu suntem aşa chivernisiţi. Cred că, realist, 10 luni ne ţineau banii. Dar după 6 luni am început să facem ceva bănuţi din canal. A venit pandemia, iar oamenii deja stăteau acasă", a mai spus Cristi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News