Taxe suplimentare pentru croazierele din Grecia. Unde trebuie să plătești în plus

Dacă îți dorești să mergi în croazieră în Grecia, pentru unele destinații vei fi obligat să plătești în plus.

Grecia le va percepe o taxă de 20 de euro pasagerilor navelor de croazieră care fac escală pe insulele foarte populare Mykonos şi Santorini, a anunţat duminică premierul grec Kyriakos Mitsotakis, transmit AFP și Agerpres.



Insula Santorini, o escală cheie pentru croazierele din Grecia şi cunoscută pentru apusurile sale spectaculoase, este aproape de saturaţie, iar autorităţile iau în considerare restricţionarea accesului turiştilor.



"Grecia nu are o problemă structurală de supra-turism. Are o problemă pe anumite destinaţii, în anumite săptămâni sau în anumite luni ale anului', a explicat premierul Mitsotakis în cadrul unei conferinţe de presă la un târg internaţional.



"Industria croazierelor a pus sub presiune Mykonos şi Santorini, aşadar taxa va fi de 20 de euro", a adăugat el, fără a preciza când va intra în vigoare această măsură.



În 2023, aproximativ 800 de nave de croazieră cu 1,3 milioane de pasageri au acostat pe insula Santorini, a cărei populaţie este de doar 15.500 de locuitori. Din numărul record de 32,7 milioane de turişti care au vizitat Grecia anul trecut, aproximativ 3,4 milioane fost pe insula Santorini.



Premierul Mitsotakis a mai spus că intenţionează să limiteze numărul navelor de croazieră care sosesc la o destinaţie în acelaşi timp, după ce ministrul grec al turismului, Olga Kefalogianni, a estimat că este necesar să se fixeze "cote", autorităţile locale stabilind deja o limită de 8.000 de pasageri din croaziere pe zi către Santorini pentru anul viitor.

