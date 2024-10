De ce la bulgari se poate și la noi nu: răspuns concret despre ce au ei și pentru România e imposibil

Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a spus, în emisiunea ”Totul despre bani”, la DCNews și DCBusiness, întrebat despre percepția românilor despre Bulgaria: ”Bulgaria e pământ românesc. Dacă vă duceți la Albena, tot bulgarul vorbește română. Românii asimilează puțin această zonă”. Întrebat de ce a prins în Bulgaria all inclusive și nu și-n România, Alin Burcea a explicat: ”Nu poți să faci all inclusive în orice hotel, are niște caracteristici. În primul rând, trebuie să fie pe plajă. Nu poți să ai plaja la 2 kilometri de hotel. Atunci, hotelul trebuie să fie pe plajă. Hotelurile din Bulgaria sunt 80% noi. Atunci s-au pregătit pentru treaba asta. În România, hotelurile sunt 80% vechi. De asta sunt diferențe. Evident, sunt mai interesanți ca noi și au avut tot timpul TVA de 10%”.

”În Bulgaria, cea mai căutată destinație este stațiunea Nisipurile de Aur, pentru că de la an la an se investește, se renovează hoteluri, multe hoteluri de trei stele au intrat în lanțuri internaționale - sau, oricum, au fost modernizate - au ajuns la patru și cinci stele. Românul preferă, în general, hotelurile de patru stele cu all inclusive, nu trei! Nici cinci neapărat, fiind ceva mai scumpe. Nisipurile de Aur e și la mijloc și ca stil între Albena și Sunny Beach. Albena e pe locul doi în preferințele românilor, fiind dedicată familiilor cu copii, e o stațiune liniștită, are 40 și ceva de hoteluri și toate aparțin aceleiași societăți. Fiecare hotel, din Albena, indiferent unde se află, are plaja lui, fiind aceeași societate care administrează totul. De asemenea, poți parca oriunde în stațiune dacă nu găsești la hotel, e o stațiune cu barieră” a spus purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu, în emisiunea ”Totul despre Bani”, realizată de Mihai Ciobanu la DCNews și DCBusiness.

