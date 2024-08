Cât costă să urci cu telecabina, din Bușteni, la Babele, plus retur. ”Și dacă nu cumpărăm telecabina, ce preț are?”/ ”La banii ăștia, ai și cazare o zi în telecabină!”

... 483 de lei!

O fotografie publicată pe Facebook a stârnit multe controverse printre internauții șocați de prețurile telecabinei din Bușteni. Site-ul oficial confirmă tarifele.

Astfel, pentru un tur - retur Bușteni - Babele, costul pentru un adult este de 199 de lei, iar pentru un copil 5 - 12 ani este de 85 de lei. Mai scump este tur-retur Bușteni - Peștera, unde prețul pentru un adult este 249 de lei, iar pentru un copil 90 de lei.

Reacțiile au curs în online:

- Se acceptă plata și cu credit pe 20 de ani? / R: Doar fonduri europene / R: Da, dar cu doi giranți.

- Să plătească fraierii! Am ales de aproape 20 de ani să nu mai vizitez Valea Prahovei sau a hoției! Motive, multe! Aglomerație în trafic, prețurile exagerat de mari, aglomerație, construcții fără gust, numai pentru a face profit în toate zonele de munte. Haotic și pe principiul ”acum pe ei să le luăm banii”.

- Și dacă nu cumpărăm telecabina, ce preț avem?/ R: Eu zic că e mai ieftin dacă o cumpărăm.

- Well, nu vrei telecabină, există varianta în care te căsătorești cu ursu pe Jepii mari sau mici... casă de piatră.

- Un preț normal ar fi undeva pe la 60 de lei urcarea! Biletul dus-întors nu ar fi trebuit să coste mai mult de 100 de lei!

- Ce părere aveți de telecabina de la Carrefour când o umpleți, e scumpă sau e ieftina? Avem preturi ca în străinătate. Suntem mândri ca suntem UE. Ne dă Ursula de toate.

”Am ajuns să nu ne permitem o vacanță în țară noastră! Rușine!”

- Eu când am văzut prima dată prețurile, am clipit de 3-4 ori în mod repetitiv, am crezut că nu văd bine ce scrie. Bătaie de joc la adresa românilor. Ei au uitat care-i salariul mediu net în România? Am ajuns să nu ne permitem o vacanță în țară noastră! Rușine!

- Scrie acolo mic... "nerecomandat pentru cei cu afecțiuni cardiace"... La preț se referă.

- De asta noi mergem în străinătate... nu ne permitem cu salariile din România să mergem în vacanță la noi.

- Au ăștia niște prețuri de parcă te cară în spinare până sus.

- La banii ăștia ai și cazare o zi în telecabină!

- Cafea cu de toate, 2 euro în Tenerife... și tot 2 euro este cafeaua la aparatul ăla cu pahar din carton... la Bușteni.

- Micul dejun este inclus?

- În Cortina D`Ampezzo urcarea și coborârea până la 3200 m cu două gondole și o telecabină costă 80 de euro pentru 2 adulți și un copil (copil până în 7 ani gratuit). Dar acolo e doar o amărâtă de localitate care o să fie locația Jocurilor Olimpice de iarnă, nu e ca la bogați la Bușteni.

- Asta e cu reducere, nu?

- În Grecia închiriezi o barca toată ziua și vizitezi insule cu 50 de euro.

- Jegmăneală pe față să nu mai plătească nimeni și să vedem atunci ce preț va fi.

- Prostia, scuze dar altfel mă sufoc, se plătește.

Au fost și internauți care au exemplificat cu prețuri din Germania: ”Mergi în Germania, Eibsee-Zugspitze urcat-coborât anul trecut "pachet de familie" doi adulți și un sugar €190. Preț de city-break. Și aia e telecabină cu capacitate de 40 de persoane, nu ca putregaiurile de la Bușteni”.

Reacțiile au curs în tonul celor de mai sus, cu sutele.

