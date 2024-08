Care este, de fapt, puterea reală a pașaportului românesc. Cezar Dumitru a povestit un eveniment amuzant din Africa

Pentru o bună parte a statelor, pașaportul românesc nu are nevoie de viză sau o poate obține destul de ușor. Sunt românii favorizați de cetățenie atunci când călătoresc?

Pașaportul românesc se află în topuri printre 20 cele mai puternice pașapoarte din lume. Românii pot vizita peste 150 de state fără viză.

Apartenența la Uniunea Europeană are avantaje semnificative pentru turiștii români, inclusiv în cazuri extreme în care documentul de călătorie s-ar pierde pe parcursul unei călătorii. Ambasadele și consulatele României, deși sunt în număr mare, nu se află în fiecare colț al lumii. Apartenența la Uniunea Europeană permite cetățenilor români să apeleze la orice ambasadă sau consulat ale unui stat membru al Uniunii, pentru ajutor în situații neașteptate.

Cezar Dumitru, românul care a vizitat 149 de state până în prezent, vorbește despre puterea pașaportului românesc:

„Este foarte puternic. În afară de Statele Unite, Australia și Africa de Sud, este cam la fel ca pentru orice țară „bogată”. Noi suntem parte a Uniunii Europene. În momentul în care o țară ridică nevoie de viză sau face niște facilități, de obicei le face pentru toată Uniunea Europeană.”, a zis Cezar Dumitru.

În Africa, România a beneficiat mult timp de avantaje față de statele europene pentru vize, avantaje rămase în baza politicilor premergătoare 1989. În prezent, toate statele europene au aceleași avantaje pentru state din Africa.

Cezar Dumitru vorbește despre un eveniment amuzant pățit acum mai mulți ani la intrarea în Tanzania: „Numai noi nu aveam nevoie de viză”, spune acesta despre incidentul de la intrarea în Tanzania în anul 2006. În afară de cei care veneau din țările vecine Tanzaniei, pașaportul românesc a fost singurul care l-a adus pe teritoriul statului fără vreo problemă la intrare: „ Noi nu plăteam. Ei dădeau viza on arrival, contra cost. Eram la coadă la intrare din Kenya în Tanzania cu mulți spanioli. Când am ajuns la rând - << Ah, Romania!>> - și am trecut. La fel a fost și în Zambia. În prezent s-au ridicat pentru toate țările din Uniunea Europeană, deci nu mai pot să spun că avem un atu în plus”, a spus Cezar Dumitru. Lipsa plății vizei în Vietnam a fost datorată ajutorului acordat în război, de exemplu.

Călătorul experimentat reproșează totuși informațiile de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe. El spune că acestea ar fi actualizate „foarte greu și foarte târziu”. Informații generale se pot găsi pe internet destul de ușor, deci nu este o piedică semnificativă pentru organizarea călătoriilor.

Dintre toate statele, cel mai ușor, s-ar putea în Italia. Este, conform bloggerului, „țara în care se poate intra și cu mâna în buzunar”.

