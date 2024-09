Mărturia unei românce cazate în Venus, care s-a trezit cu mașina în apă: Anul acesta ne-a pus capăt. Se știa că zona este inundabilă

Citește și: Până și Aventurescu și-a luat țeapă pe litoralul românesc: ”Te culci de frică!”. Cât a cheltuit pentru două nopți în Venus. Așa arăta ”priveliștea” de la hotel

”Cu părere de rău pentru noi a fost ultima tentativă de a merge pe litoralul românesc. Am zis în fiecare an să acordăm încă o șansă. Am ales de fiecare dată o altă stațiune cu speranța că poate totuși va fi o vacanță plăcută. Anul acesta ne-a pus capăt. Cazați în Venus, ne-am trezit dimineața de 31 august cu mașina în apă la propriu. Deși se știa că zona este inundabilă, nimeni nu ne-a anunțat că cel mai bine ar fi să ne scoatem mașinile din parcarea hotelului și să le mutăm într-o zonă sigură. Nici în timpul nopții, atunci când și recepția a fost inundată, nu s-au gândit să ne anunțe. Am rămas cu surpriza de dimineață,când am vrut să mergem la micul dejun, că mașinile din parcare sunt toate in apă. Pe lângă toată mizeria și ruinele pe care le întâlnești la tot pasul, preturile mari pentru servicii de toată jena, ultima pățanie ne face să nu mai acordăm vreodată o șansă turismului de pe litoralul românesc” a scris o româncă pe grupul ”Vacanțe do it yourself”.

”E doar un haos urban cu infrastructură zero”

”Parcarea hotelului nu are canalizarea în regulă, se vede clar că pe o stradă din dreapta nu este adunată apa, deci acolo există canalizare. Da, este vina hotelului, nu are canalizarea cum trebuie și dvs. nu aveați de unde să știți asta” i-a scris un internaut, într-un comentariu.

”Acum ceva timp am avut o discuție cu o doamna mai în vârstă, cu multă experiență la cadastre/urbanism etc. În momentul când este scos certificatul de urbanism (sper să nu vb prostii) se ține cont de mai mulți factori. Inclusiv zona inundabilă, unde te sfătuiește sau aprobă, nu aprobă o construcție dacă nu respecți un cumul de factori. Fix pe tema asta vorbeam de Vama Veche care e doar un haos urban cu infrastructură zero. Uite că nenorocirea s-a întâmplat și în loc să deschidem ochii dăm vină acum că deh, e fenomen natural” arată un alt comentariu.

Au fost și comentarii precum: ”Cu furia naturii nu te poți pune. Drum bun și vacanțe plăcute pe unde doriți, dar oriunde se poate întâmpla ceva...”, ”S-a dat RO-Alert de 3 ori cred. De ce nu v-ați uitat un pic pe geam să verificați?”.

Mai multe alerte de Cod Roșu au fost emise de Administrația Națională de Meteorologie în 31 august, pentru Constanța:

- Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică, grindină, în județul Constanta: Constanța, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Negru Vodă, Topraisar, 23 August, Agigea, Limanu, Chirnogeni, Albești, Independența, Ciocârlia, Amzacea, Pecineaga, Deleni, Mereni, Costinești, Comana, Bărăganu, Cerchezu, Mangalia.

- Vor fi averse, iar, prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 40...50 l/mp. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...60 l/mp. Vizat este județul Constanța: Constanța, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Agigea, Corbu, Poarta Albă.

