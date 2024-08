"Mi-a depăşit toate aşteptările". Ce poți face în superba Kefalonia și cum ajungi acolo. Răzvan Pascu: Preţurile sunt mult mai prietenoase decât pe alte insule

"Preţurile sunt mult mai prietenoase decât pe alte insule mai celebre"

"Insula Kefalonia din Grecia e wow din punctul meu de vedere. Sincer, nu m-am aşteptat să găsesc o insulă atât de frumoasă şi atât de diversă aici, atât de aproape totuşi de noi. Ştiam că Grecia e super ofertantă, dar Kefalonia mi-a depăşit toate aşteptările, când am descoperit-o în 2020 şi am stat 2 luni. Pentru noi, este ca o a doua casă şi de 4 ani venim aici în fiecare vară sau toamnă. Dacă ne-ar permite timpul, am veni şi mai des.

Nu e încă o destinaţie de masă, aşa că îşi păstrează autenticitatea, iar preţurile sunt şi ele mult mai prietenoase decât pe alte insule mai celebre. Există şi zboruri directe din Bucureşti o dată pe săptămână în sezon, dar poţi ajunge şi cu maşina+ferry, ori cu escală prin Atena. Noi am testat toate variantele şi fiecare a avut avantajele şi dezavantajele ei", a spus Răzvan Pascu în exclusivitae pentru DCNews.

Plaja Fteri / Sursa foto: Freepik

Ce poți face în Kefalonia

"Ca idei generale din punct de vedere logistic, dacă aş fi din nou prima oară în Kefalonia, aş face fix ce am făcut la început: aş lua un zbor direct, m-aş caza la o vilă privată (se poate şi 2 sau 3 familii), eventual pe lângă oraşul Sami dacă vreţi ceva mai multă intimitate şi peisaje mai frumoase în partea de nord a insulei, şi aş închiria o maşină ca să explorez toată insula, pe cât posibil. Insula este a şasea ca mărime din Grecia, deci nu este mică, aşa că puteţi aloca 7-10 nopţi pentru ea.

"E imposibil să te plictiseşti"

Puteţi închiria şi scutere sau motociclete, dacă vă place adrenalina şi sunteţi în cuplu sau grup de prieteni, am cunoştinţe care au făcut asta şi li s-a părut foarte fain. În orice caz, e imposibil să te plictiseşti în Kefalonia, sunt o grămadă de lucruri de făcut - de la vizitat peşteri, alte insule, cum ar fi Itaca, sate şi oraşele tradiţionale, testat taverne, mers la spectacole "câmpenești", explorat diverse plaje cu nisip sau cu pietriş, vizitat capitala Argostoli sau oraşe de munte precum Assos sau Fiskardo, snorkeling etc.", a mai spus consultantul în marketing turistic.

Fiskardo / Sursa foto: Freepik

Kefalonia este cea mai mare insulă dintre cele ionice, cu o suprafață de aproximativ 8.700 de kilometri pătrați și o populație de aproximativ 38.000 de locuitori. Insula este muntoasă, cu numeroase văi, păduri și plaje, potrivit grecia.de-weekend.ro. De asemenea, este cunoscută pentru Parcul Național Kefalonia, care oferă o varietate de trasee de drumeții și oportunități de observare a păsărilor.

Kefalonia este ideală pentru o vacanță la plajă, pentru o vacanță relaxantă sau pentru o vacanță activă. Are multe plaje frumoase, cu nisip alb și apă cristalină. Unele dintre cele mai populare fiind Myrtos, Antisamos și Skala. Plaja Myrtos este considerată una dintre cele mai frumoase din Grecia, primind numeroase distincţii pentru curăţenie şi frumuseţe naturală, fiind renumită pentru nisipul său alb și apele curate și adânci și vegetația luxuriantă ce o înconjoară.

