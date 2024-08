Orașul din Italia unde n-o să vezi niciodată pisici, câini sau fumători pe stradă. Vloggerul Sabina Rusescu spune ce au italienii și n-avem noi

Sabina Rusescu, YouTuber care obișnuiește să împărtășească urmăritorilor din experiențele ei prin țară, la conferințe, workshopuri, drumeții pe la munte și călătorii, a venit cu impresii noi de data aceasta din Italia, mai precis din Nord, din Gorgonzola și Milano.

E "Bella Italia" ca-n filme?

Cei mai mulți dintre noi aveam imaginea aceasta idilică, din filme, când vine vorba de Italia: străduțe înguste, clădiri vechi, cartiere animate, brânză (multă brânză! De parcă am și putea vedea role de cașcaval rostogolindu-se la vale pe străzi!), străzi pietruite, curățenie exemplară, cafea bună, pizza și mai bună, doamne și domnișoare cochete, vârstnice aranjate și dichisite, pensionari pe bicicletă și mulți, foarte mulți turiști.

Cu toate acestea, tot prin filme vedem bărbați bine pufăind pe bănci în parcuri sau în fața casei iubitei, zeci de pisici adunate la porțile caselor din centrul istoric, câini liberi pe străzi și porumbei fără teamă de oameni.

Ei bine, din spusele multora care au trecut granița și chiar au locuit în Italia, nu s-ar zice! Sabina confirmă, de altfel. Spune că atât cât a stat în Gorgonzola și a vizitat Milano (pe care l-a făcut "la picior") nu a văzut niciun câine fără stăpân pe stradă, nicio pisică și niciun fumător. Deși, cu ani în urmă, mai toți spuneau același lucru atunci când se întorceau din Italia: e plin de pisici și bărbații "bagă pipă la greu" chiar și când așteaptă autobuzul sau plimbă câinii.

A, și încă ceva. Se știe că Italia e plină de... macarale, mai ales orașele port. Așa cum se poate vedea și mai jos:

La fel, și "treaba" cu porumbeii pare să fie încă de actualitate:

Clădirile somptuoase și porturile aglomerate, cu ponton din lemn și vele din pânză pe stil vechi rămân, de asemenea emblematice pentru "la bella Italia".

Foto: Laco di Como

Foto: Gorgonzola, Italia

Foto: Duomo di Milano

Tânăra influencer a mai povestit pentru DC News că i-a fost dat să întâlnească pe stradă doamne în vârstă foarte cochete dar și foarte multe femei machiate strident, poate chiar exagerat, lucru văzut cu "un ochi critic" de Sabina care vine din zona beauty și dă sfaturi abonatelor despre cum să se machieze, cum să-și facă un skincare corect și ce produse să folosească pentru fiecare nevoie în parte.

"E adevărat ca italiencele își vopsesc părul în cele mai trăznite culori? Umblă vorba că în Italia sunt foarte multe femei, mai ales în vârstă, care își poartă părul înfoiat, vopsit în roșu aprins, mov, verde, albastru... Ai văzut "capete colorate"? Ți-a atras asta atenția în mod deosebit?" - am întrebat-o pe Sabina.

Ne-a răspuns:

"Am văzut prin Milano. Acolo sincer m-a uimit machiajul fetelor, foarte strident, operații estetice exagerate, buze mega-conturate, machiaj full-face. Acum nu zic că toate erau așa dar am văzut multe doamne care mi-au atras atenția. Mult machiaj!" - în condițiile în care, spune ea, noi, româncele, suntem mult mai atente la ce și cât punem pe față.

Ce au ei și n-avem noi

"Am mai văzut multă lume cu câini în mall-uri, cei mai mulți mici, ținuți în geantă. Pizza lor e... Acum am înțeles de ce toată lumea laudă pizza din Italia, să dăm Cezarului ce-i al Cezarului! Am mâncat și Parmegiano Reggiano și mozarrella de la mama lor... da, gustul e diferit, sunt foarte bune.

Foarte interesant este că n-am văzut deloc pisici, nici de-ale străzii nici în lesă, cu stăpâni, așa cum se spune că ar fi de întâlnit pe acolo. Chiar am fost dezamăgită pentru că eu sunt mare iubitoare de pisici. Dar m-a și bucurat, asta înseamnă că sunt îngrijite în case. Oricum, mi-au lipsit.

Nici fumători n-am văzut deloc. Nici în restaurante nu au locuri pentru fumători special amenajate ca la noi (anexe afară sau corturi la terasă).

Am stat în Gorgonzola și am vizitat Milano. Nu prea am văzut coșuri de gunoi. Ori fi fost mai multe prin parcuri, dar pe străzi nu am observat."

Deși se zice că Italia ar fi plină de oameni pe trotinete electrice, eu n-am observat. Am văzut, în schimb, foarte multe biciclete. Chiar și doamne în vârstă pe bicicletă!

La fel, cică ar fi all-gender toilets deja instalate în multe orașe din Italia. Eu cum nu obișnuiesc să merg la toalete publice n-am avut cum să verific, deci nu știu.

Micul lor dejun e mai mult pe fugă. Obișnuiesc să mănânce celebrele lor prăjiturele tip cake (cum ar fi Măgura la noi) lângă o cafea și... gata. Asta servesc cei mai mulți dimineață. Chiar și în restaurante. Față de noi care, știm bine, avem un mic dejun ceva mai copios: omletă, brânzeturi, mezeluri, patiserie etc." a povestit Sabina Rusescu.

