”Au început rezervările pentru Crăciun și Revelion. Numai Bucureștiul are 3 milioane și ceva de locuitori. Valea Prahovei are, să zicem, 60.000 de locuri pentru Revelion. Se vând sau nu? Evident că da! Am văzut comentarii referitoare la tarifele foarte mari de cazare din Poiana Brașov. Toată lumea comentează, dar hotelierii ăia nu-s nebuni! Ei pun tarife foarte mari pentru că le vând. Raportul cerere ofertă! Se vând toate și în Maramureș, Bucovina. E Revelionul o dată pe an! Normal că și eu, dacă aș avea o pensiune sau un hotel în Bucovina, aș vinde scump, că doar nu-s nebun să vând ieftin un Revelion când știu că sunt cinci pe loc. Știți ce zic?” a explicat Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, în emisiunea ”Totul despre bani”.

”Oamenii au învățat să nu mai vină la agenție”

Președintele ANAT a explicat că pandemia a schimbat obiceiurile de consum ale turiștilor. ”Am auzit pe unii care spuneau că dom`ne, pandemia ne-a învățat. Nu ne-a învățat nimic. Cine zice că a fost bună, mă rog de sănătatea lui mintală. Nu, nu a fost bună, dar oamenii au învățat să nu mai vină la agenție. Atunci, rezervările - impropriu spus online - nu cu prezență fizică au crescut mult. Oamenii spun: de ce să mă mai duc la agenție. Stau pe site, mă uit, sun, dau un mail, mi se explică, intru pe site, fac plata, primesc și printez voucherul. Sigur că nu-ți dă nimeni consultanța pe care o face agentul”.

