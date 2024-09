Odiseea prin care a trecut investitorul Alin Bucur cu Apele Române și ISC: Tot abuzul a fost ca eu să nu pot să funcționez pe litoral în acest an / video

Alin Bucur, investitor în Plaja Caelia din Mamaia, a prezentat, în cadrul unui interviu exclusiv la DC News, întreaga odisee prin care a trecut din momentul în care a finalizat lucrările la

„Astăzi, când sezonul se închide, se scot la licitație plajele care nu s-au scos la începutul sezonului. Nu cred în coincidențe. Cineva se joacă cu aceste plaje, le ține și le scoate la licitație după bunul plac, în speță ANAR-ul, iar eu am impresia că am ajuns să jucăm șah, eu de o parte a tablei și dânșii de cealaltă parte“, a zis Alin Bucur.

Investitorul s-a declarat „consternat“ de faptul că Apele Române nu răspunde interpelărilor presei cu privire la situația de pe litoral.

„Când trebuiau să răspundă împotriva mea, ajungeau hârtiile foarte rapid și presa îmi închidea proiectul înainte să vină hârtiile. Dacă reluăm puțin filmul, totul era dirijat“, a explicat Alin Bucur.

Investitorul a vrut să facă un obiectiv cât mai prietenos cu turiștii

„Anul trecut am mers la licitație în iunie, am câștigat licitația, iar pe 2 august s-a semnat contractul. După câteva zile trebuiau să vină să îmi predea plaja. Nu am intrat în posesia ei, deoarece la momentul respectiv nu era curățată și aranjată. Chiar am glumit atunci și am zis: De banii pe care îi plătesc, măcar să fie curățată și aranjată.

Anul acesta, de când am preluat plaja, pentru mine a fost primordial să găsesc soluții astfel încât turistul, atunci când vine la plajă, să nu simtă că plaja e foarte mare, că nisipul e aspru etc. Am primit autorizația pe 19 martie 2024, iar pe 20-21 am început să anunțăm autoritățile, conform legii, că vom începe construcția. Am anunțat Inspectoratul de Stat în Construcții, Primăria, dar și presa. Legea prevede un termen de 30 de zile pentru începerea lucrărilor, pentru ca toată lumea să ia la cunoștință și să fie informată“, a spus Alin Bucur.

„Între timp am început să îngrădesc plaja cu un gard, pentru a nu avea probleme, iar pe 2 aprilie 2024 am avut primul control de la Corpul de Control al Administrației Naționale Apele Române. Nu s-a trecut în registrul de control, în schimb a venit cu un cadastrist. Având în vedere că era cod roșu de vânt, noi am specificat că dacă dorește să intre în șantier pe proprie răspundere, să ne semneze, însă nu a vrut să facă acest lucru, după care am intrat în blocul Caelia la parter, pentru a sta la o masă și a completa procesul verbal, nu a vrut să facă înscrisuri în caietul de control, iar apoi au început abuzurile asupra mea și asupra construcției“, a relatat investitorul.

„Calvarul“ la care a fost supus Alin Bucur în ultimul an

Investitorul a relatat întrega experiență prin care a trecut, de la așa-zisele controale efectuate de Apele Române și ISC și până la determinarea lui Alin Bucur să semneze dosare cu fotografii.

„Pe data de 3 aprilie, a început calvarul. Toată lumea a insinuat că turnăm betoane, s-a dovedit că nu turnam betoane, iar de atunci au încercat tot felul de lucruri“, a mai zis acesta.

Alin Bucur a mai precizat că toate documentele trimise de autorități ajungeau mai întâi la presă, iar la el „după 3-4 zile“.

„Apele Române au cerut cu insistență rezilierea contractului. Inspectoratul de Stat în Construcții, care ne-a închis șantierul pe baza unor fotografii și pe baza unor abuzuri. Inspectoratul de Stat în Construcții, astăzi când vorbim, nu a făcut absolut nicio măsurătoare. A venit de două ori în șantier, o dată pe data de 16, când nu s-au înregistrat în registrul unic de control, și au mai venit o dată pe data de 31.

Prima plângere a fost făcută de ANAR, pe 13, pe data de 16 au venit și mi-au făcut o notă de control, cerându-mi documente deoarece și-au dat seama că ANAR-ul nu are competență să trimită ISC-ul în control. În aceeași dată, Apele Române Constanța au trimis o solicitare către ISC, după amiaza la ora 16:30, în condițiile în care atunci se închide programul.

Adresa către mine în care îmi cereau desființarea lucrărilor au trimis-o la ora 06:07, dar fără să specifice ce lucrări, ce am greșit etc.

Pe 29 s-a schimbat șeful ISC, pe 30 a fost atacarea de nelegalitate, iar pe data de 31 au apărut din nou la mine în șantier. Atunci au venit și cu reprezentanții Apele Române Constanța, au stat 10-15 minute, după care mi-au spus că mă invită la sediu. Am ajuns acolo, unde aveau un dosar de 30-40 de pagini cu fotografii din data de 16. Le-am spus că nu sunt în măsură să semnez ceva ce nu pot citi. Nu au semnat nici cei de la Apele Române Constanța, care au făcut și o plângere ISC-ului pentru cel proces. Cu alte cuvinte, Apele Române au chemat ISC-ul și tot Apele Române au făcut o plângere că nu au fost corecte. Tot abuzul a fost ca eu să nu pot să funcționez în acest an“, a conchis investitorul Alin Bucur.

