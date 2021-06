Elevii cu 10 la BAC vor intra gratis la Untold și Neversea

Cei care promovează examenul de Bacalaureat în acest an cu nota 10 vor putea merge la Untold și Neversea gratis.

Echipa de organizare a festivalurilor Untold și Neversea păstrează tradiția și în acest an și continuă campania „BAC de 10”, care a început acum 7 ani, scrie pe siteul oficial Untold. Absolvenții de studii liceale, care reușesc să obțină nota 10 la examenul de Bacalaureat, vor avea acces gratuit la cele 2 festivaluri organizate anul acesta.

Cei care vor promova examenul de Bacalaureat, inclusiv cei care promovează în toamnă, vor primi vouchere pe care să le folosească în cadrul festivalurilor, pentru achiziționarea abonamentelor pentru edițiile UNTOLD și NEVERSEA din 2021. Voucherul la UNTOLD are valoarea de 10 euro, iar cel de la Neversea are valoarea de 20 de euro.

„După vestea foarte bună că în acest an vom organiza festivalul UNTOLD, astăzi vine și vestea bună că lansăm această campanie care are deja o tradiție și care ambiționează în fiecare an sute de mii de tineri într-un moment foarte important din viețile lor.”, a declarat Edy Chereji, director de comunicare Untold și Neversea, conform Cultura la dubă.

Artiști consacrați vin și în acest an

Edy Chereji, unul dintre organizatorii Untold, a confirmat, în exclusivitate la „Interviuri care inspiră“, la DC News, că David Guetta va fi prezent la ediția din acest an a festivalului:

„Vom avea o ediție excepțională, o ediție cu nume foarte mari și o ediție făcută în deplină siguranță. Noi nu am anunțat încă niciun nume pentru ediția din acest an. Aș putea să spun un artist care a fost confirmat în 2020 și care fără îndoială că va reveni în acest an, deși a mai fost prezent și la prima și la ultima ediție, iar noi spunem că e unul dintre părinții festivalului. David Guetta, un super artist care acum a și compus imnul EURO 2020 alături de Martin Garrix și Bono de la U2“, a precizat Edy Chereji, în exclusivitate pentru DC News.

Se deschide plaja Neversea

Edy Chereji, unul dintre organizatorii Untold, a confirmat, în exclusivitate la „Interviuri care inspiră“, la DC News, că la acest sfârşit de săptămână se va deschide 'Plaja NEVERSEA'.

"Avem 'Plaja NEVERSEA', o plajă pe care o vom inaugura – aceasta este o informaţie în premieră – pe 19 iunie. Ea deja este deschisă însă nu este la capacitatea ei maximă. Încă se ma construiesc lucruri acolo, dar din data de 19 iunie va fi deschisă cu toate opţiunile. Este un proiect pe care probabil l-am fi făcut şi dacă nu era pandemia – pentru că noi îl aveam deja în plan încă din anul 2019.

Ne doream să avem, pe o bucăţică din plaja unde se întâmplă festivalul, o locaţie de acest tip pe toată perioada verii şi uite că s-a întâmplat", a anunţat Edy Chereji în cadrul emisiunii "Interviuri care inspiră", realizată de Claudia Ţapardel la DC News şi DC News TV.