Ed Sheeran, victima depresiei. Artistul și-a rescris ultimul album, înainte de lansare, după ce soția acestuia a fost diagnosticată cu o tumoare în timpul sarcinii

Femeii pe care o iubește încă din copilărie, Cherry Seaborn, cu care s-a căsătorit în 2019, i s-a spus că avea o tumoare în timp ce era însărcinată cu al doilea copil.

„Nu a existat nicio cale de tratament până după naștere”, a explicat el, potrivit BBC.

La acea vreme, vedeta se afla în instanță în fiecare zi în fața unui proces pentru drepturile de autor.

Impactul devastator al acestor evenimente „mi-a schimbat viața, sănătatea mintală și, în cele din urmă, modul în care am văzut muzica”, a spus vedeta într-o notă scrisă de mână, postată pe rețelele de socializare.

Drept urmare, a abandonat „sute” de melodii pe care le scrisese pentru viitorul său album.

Sheeran și Seaborn și-au întâmpinat cea de-a doua fiică în luna mai. Cântărețul nu a oferit și o actualizare cu privire la starea de sănătate a soției sale.

Totodată, Sheeran și-a anunțat fanii în privința lansării unui nou album - (Subtract), o creație acustică produsă de Aaron Dessner, care a fost scris pe „un fundal de durere și speranță”.

Albumul a fost planificat de multă vreme pentru a încheia „era matematică”, care a început cu albumul + („Plus”) în 2011 și a continuat cu x („Multiply”), ÷ („Divide”) și = („Equals”).

Dar întregul proiect a fost rescris într-o revărsare de emoții, într-o săptămână, în contextul „fricii, depresiei și anxietății” vedetei, în februarie anul trecut.

Perioada îndurerată a venit după ce Jamal Edwards - antreprenorul care i-a oferit lui Sheeran prima sa mare șansă în muzică - a murit brusc de un atac de cord, cauzat de o supradoză.

La scurt timp după aceea, Sheeran s-a confruntat cu un proces de trei săptămâni pentru drepturi de autor, din cauza acuzației că ar fi plagiat melodia sa de succes Shape Of You.

Deși în cele din urmă a câștigat, cântărețul și co-scriitorul melodiei, Johnny McDaid de la Snow Patrol, au spus că acest caz a pus „o presiune extraordinară” pe umerii lor.

Pentru a trece peste acele experiențe, Sheeran s-a apucat de compus pentru „a da sens” sentimentelor sale.

„M-am simțit de parcă mă înecam, cu capul sub apă, privind în sus, dar fără să pot străpunge aerul”, și-a amintit el.

„Am scris fără să mă gândesc la ce ar însemna melodiile, am scris orice. Și în puțin peste o săptămână, am înlocuit munca de un deceniu cu gândurile mele cele mai profunde și întunecate.

„Pentru prima dată, nu încerc să creez un album pe care oamenii să-l placă, doar ofer ceva care să fie sincer și adevărat cu starea în care mă aflu în viața mea de adult. Albumul acesta îmi deschide sufletul”.

Albumul urmează să fie lansat pe 5 mai și vine după single-ul „F64”, care a fost un răspuns visceral la moartea lui Jamal Edward.

Piesa respectivă nu va apărea pe lista finală de melodii, care a fost dezvăluită miercuri dimineață:

Boat

Salt Water

Eyes Closed

Life Goes On

Dusty

End Of Youth

Colourblind

Curtains

Borderline

Spark

Vega

Sycamore

No Strings

The Hills of Aberfeldy

Chintologia matematică a lui Sheeran l-a făcut unul dintre cele mai mari vedete ale muzicii din Marea Britanie, cu melodii precum Shape Of You și Thinking Out Loud printre cele mai ascultate piese din toate timpurile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News