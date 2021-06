Doliu în lumea muzicii folk. Iurie Sadovnic, cântăreț din Republica Moldova, s-a împușcat în cap

Cântăreţul Iurie Sadovnic a fost găsit împușcat în cap. Vestea tristă a fost confirmată pentru publika.md de către ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati. Potrivit acesteia, tragedia s-a produs în sectorul Botanica al Chișinăului. Poliţia a fost sesizată de soţia artistului, în jurul orei 14:21. Ea le-a comunicat oamenilor legii că Iurie Sadovnic se afla singur acasă, iar când ea s-a întors, l-a găsit decedat.

La faţa locului imediat s-a deplasat grupa operativă, fiind solicitat şi medicul legist. În cadrul investigaţiilor, poliţiştii au stabilit că Iurie Sadovnic s-a împuşcat în cap cu o armă pe care o deţinea legal. Pe caz a fost iniţiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanţelor

Cine era Iurie Sadovnic

Iurie Sadovnic s-a născut pe 14 decembrie 1951, în satul Jura, raionul Rîbniţa, şi a copilărit în comuna Susleni, Orhei, al cărui cetăţean de onoare este. A fost unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți începând cu anii '70.

Haiducul muzicii moldoveneşti, Iurie Sadovnic Orheianu, cantautor şi interpret-baladist, fondatorul folk-rock-ului în Moldova, este printre cei mai îndrăgiţi cântăreţi începând cu anii 70-80, când şi-a pus pe picioare formaţia "Legenda".

Şi până acum sunt ascultate renumitele sale piese: „Andrii Popa”, „Măicuţa”, „Mi-e dor de tine, mamă”, „În limba ta”, “Demnitate”, „Duminică”, „Dragă Otee!”. Iurie Sadovnic are multiple distincţii de stat: "Artist emerit" şi "Artist al Poporului", medaliile „Meritul Civic”, şi „Mihai Eminescu”, "Ordinul Republicii" şi laureat al Premiului Naţional, notează Publika.

John Davis, interpretul hiturilor Milli Vanilli, a murit acum o săptămână

John Davis, una dintre vocile din spatele trupei Milli Vanilli, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie BBC. Acesta a cântat pe albumul de succes din 1989 „Girl You Know It's True”.

Grupul format de Fabrice Morvan și Rob Pilatus a vândut mai mult de 30 de milioane de single-uri și a primit un premiu Grammy, care le-a fost retras după ce a apărut informația că nu au înregistrat niciodată și au făcut playback pe scenă (citște continuarea AICI).