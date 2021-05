A murit John Davis, interpretul hiturilor Milli Vanilli

John Davis, una dintre vocile din spatele trupei Milli Vanilli, a murit la vârsta de 66 de ani, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, scrie BBC. Acesta a cântat pe albumul de succes din 1989 „Girl You Know It's True”.

Grupul format de Fabrice Morvan și Rob Pilatus a vândut mai mult de 30 de milioane de single-uri și a primit un premiu Grammy, care le-a fost retras după ce a apărut informația că nu au înregistrat niciodată și au făcut playback pe scenă, scrie digi24.ro.

Fiica artistului, mesaj pentru fani

Fiica lui Davis, Jasmin, a cerut o „ultimă rundă de aplauze” pentru artist. „A făcut mulți oameni fericiți cu râsul și zâmbetul său, cu spiritul său fericit, dragostea și mai ales prin muzica sa”, a scris ea într-o postare pe Facebook, citată de Mediafax.

Născut în Carolina de Sud, Davis s-a mutat în Germania și vocea sa a devenit cunoscută în întreaga lume sub masca Milli Vanilli, aceasta fiind ideea producătorului de discuri Frank Farian, care s-a ocupat și de Boney M, notează Publika.

Doliu și în muzica rock

Cântărețul Kevin Clark cunoscut în urma peliculei ”School of Rock” a murit la vârsta de 32 de ani. Artistul a fost lovit de o mașină în momentul în care se plimba cu bicicleta.

Tragedia a avut loc în urmă cu puțin timp pe o stradă din Chicago. Kevin Clark, cunoscut pentru rolul său din ”School of Rock” a ieșit prin Avondale la o plimbare cu bicicleta, însă și-a găsit sfârșitul la doar 32 de ani în urma unui accident. În timp ce se afla pe vehicul, el a fost lovit din plin de o mașină condusă de o tânără în vârstă de 20 de ani, potrivit spynews.ro.

Kevin Clark și-a început cariera muzicală de la o vârstă foarte fragedă, încă de când avea 3 ani. El a fost mereu consider ca fiind un talent înnăescut, însă a luat lecții de muzică la nivel profesional abia când a intrat în clasa a V-a.

Pentru că a fost foarte talentat el a primit un rol în pelicula ”School of Rock”, film în care juca alături de Joan Cusack, dar și de Jack Black, precum și mulți alți actori de top, (citește mai mult AICI).