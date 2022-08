Doliu în baschetul românesc. Alessia Maria Raiciu, una dintre speranţele acestui sport, a murit în ziua când făcea 18 ani

"Zborul unei baschetbaliste de reală perspectivă a fost curmat mult prea devreme…

Una dintre cele mai talentate sportive ale generației 2004 nu mai este printre noi. Alessia Maria Raiciu a decedat chiar în ziua în care împlinea 18 ani.

Tânăra câștigase numeroase medalii la campionatele naționale juvenile alături de CS Olimpia București și bifase prezențe și în Liga Națională de Baschet Feminin, alături de Agronomia București.

Federația Română de Baschet transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate!

Odihnește-te în Pace, Alessia", a scris Federaţia Română de Baschet pe Facebook.

Un copil care şi-a fracturat coloana în piscină are nevoie de aproape 300.000 euro pentru recuperare. Victor Ciutacu: Ştiţi că mă bag rar la vedere în cauze umanitare...

"Știți că mă bag rar (și bine) la vedere în cauze umanitare. Și că promit des că mă las. Și că nu mă pot ține de cuvânt. Pe scurt, actele sunt la mine, am vorbit cu mama copilului, obrazul (împreuncă cu ceva bănișori) îl pun eu. Long story short, ajutăm copilul să se pună pe picioare și să joace iar baschet? Și pe părințI să se bucure de el? Eu zic că putem...



Radu este un mic baschetbalist cu aripi frânte prea devreme. Are 13 ani, joacă baschet de la 6 ani, de un an la Clubul Sportiv Târgoviște. Este un jucător de excepție si un elev bursier, cu media 10. Si-a croit singur drumul, cu eforturi maxime, atat din partea lui, cât si a părintilor, care făceau zilnic naveta cu el la Târgoviște pentru antrenamente (locuiesc în Titu, la aproximativ 40 de km).



Radu a suferit un accident în data de 19 iunie, sărind într-o piscină cu apă mică. Primul lucru pe care l-a întrebat în ambulanță a fost daca va mai juca baschet vreodată si ii e greu să înteleagă de ce i s-a întâmplat asta. În urma accidentului s-a ales cu fracturi ale vertebrelor C4 și C5, dar și cu o leziune medulară. Măduva nu este secționată, dar este afectată. În acest moment are diagnostic de tetraplegie acuta, completă.



O clinică din Belgia a făcut un plan de recuperare pe 6 luni, cu o estimare de 277.000 euro. Da, e gigantică suma, dar merită. Se poate dona direct sau, după caz, se pot licita diverse obiecte sau echipamente de la, între alții, baschetbaliștii Vlad Moldoveanu și Vlad Negoitescu (găsiți amănunte pe paginile lor).



Cont de donații:



IBAN: RO59RZBR0000060008220178

Ana Maria Canciu", a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

Mesajul lui Radu Virna: A venit într-un moment în care eu şi mulţi alţii ne bucuram de carieră, de joc

"Mărturisesc sincer că vestea accidentării grave a unui tânar baschetbalist, Radu Canciu, pentru care am simțit imediat o simpatie profundă și o dorinta de a ajuta cu orice e posibil, a venit intr un moment in care eu si multi alti jucatori ne bucuram de joc, de cariera, de viata la maxim. De aceea sunt trist când mă gândesc la mama lui Radu Canciu, care își vede campionul în mare suferință și imi aduc aminte de lacrimile mamei mele după fiecare operație și incurajările ei la aceeași intrebare dacă o sa mai pot juca baschet.

Radu este imobilizat la pat, in urma unui accident, cu un traumatism sever al coloanei vertebrale.

Sunt convins că Radu Canciu, la doar 13 ani, a devenit campionul care știe să spere care știe ce inseamnă să lupți pentru victorie, să fie mereu determinat și să invingă, ținând capul sus, orice dificultate. Gândurile îmi sunt alături de Radu, ce trece prin această grea încercare și pentru care sper ca mentalitatea de învingător pe care sigur și-a format-o, să-l ajute să stea pozitiv, să aibă încredere în ajutorul nostru, al celor care simțim la fel. Sper ca în viitorul foarte apropiat, îmbrăcati in același echipament de joc , sa-l imbrățișez pe teren, inaintea fluierului de inceput al unui meci din LNMB și să ne bucurăm împreună de emoțiile unui joc reușit.

Pentru a-l ajuta pe Radu, să treacă cu succes peste operația din Belgia, am decis să scot la licitatie:

-pentru locul 1- medalia castigata la campionatul european din 2017 la Oradea impreuna cu o minge de joc semnata,

-pentru locul 2: plasa inelului de la campionatului european impreuna cu o minge de joc semnata si -pentru locul 3: un maieu de joc purtat si semnat de mine.

Licitatia incepe in comentarii de la suma de 300 lei. Licitatia se va incheia pe data de 7 august. Cine doreste sa doneze separat de licitatie o poate face in contul bancar RO59RZBR0000060008220178 nume Ana Maria Canciu", a scris baschetbalistul Radu Virna pe Facebook.

