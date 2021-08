Detaliul genial despre Florin Cîțu care CONFIRMĂ glumele de la Ziua Marinei. Ce a LUCRAT în SUA

Florin Cîțu, căsătorit și divorțat. Detaliul UITAT într-un CV, scos la iveală

Premierul Florin Cîțu este ținta unui adevărat scandal după informațiile apărute în spațiul public din ultimele zile.

Totul a început de la documentele și informațiile care arată că premierul Florin Cîțu a fost condamnat în SUA, după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice. A primit 2 zile de arest și 1.000 de dolari amendă. Se întâmpla când avea 28 de ani și se afla la Universitatea din Iowa.

Acum s-au aflat o mulțime de lucruri despre CV-ul său, în care premierul ar fi mințit sau ar fi omis să spună anumite lucruri despre viața personală.

Un alt detaliu despre care s-a tot vorbit zilele acestea a fost și cel al prezenței sale și a președintelui Klaus Iohannis la Ziua Marinei, pe 15 august. O mulțime de glume la adresa ținutei celor doi au devenit virale în mediul online.

"Da, dar susținerea a venit și ea! Deci nu aveți ce spune. A ieșit domnul președinte pe post de James Bond la Ziua Marinei", a spus Bogdan Chirieac, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Acum, totuși, nu putem să ne uităm la James Bond ca la un ospătar", a completat Diana Tache.

"Simt nevoia să intervin! Așa ceva?! Domnul Iohannis a venit reclamă la Palatul Snagov. Adică dacă vă gândiți să vă faceți o nuntă ceva, să știți că vi-l trimite RA APPS pe Iohannis șef de sală, dacă luați sediile RA APPS. Asta a fost o reclamă mascată. Nu ospătar, cum spuneau unii absolut răutăcioși, dar șef de sală e acolo și vă servește cu tot ce vreți dumneavoastră", a spus și Mugur Ciuvică.

"Si atunci Cîțu era chelner sau ce era?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Cîțu era un... nu știu dacă să-i zic... era un din ăsta care venea pe la mese ca să mai ceară un copănel, un pahar de vin ceva... Și șeful de sală fiind un tip milos, că l-ați văzut că e foarte empatic domnu` Iohannis, a zis: Hai, intră și tu că-ți dau... din bucătărie ceva!", a mai spus Mugur Ciuvică.

"Eu am un imens respect față de ospătari. În afară de familia mea, ei sunt singurii care m-au pus în față să știți!", a mai spus Bogdan Chirieac.

"Sigur că este o meserie foarte necesară, foarte utilă, foarte respectabilă. Tocmai de aceea, că altfel nu-mi permiteam să fac o astfel de remarcă. M-a impresionat domnul Iohannis când a apărut îmbrăcat în ospătar șef. Clasic, clasic... pantaloni negri, sacou alb, cămașă albă și papion negru, perfect, mai de fițe așa. Mai de nuntă, nu ca ăsta de pe la mare, că aici e mai cald. Ca la nuntă, fix ca la RA APPS acolo", a mai spus Mugur Ciuvică.

Detaliu neașteptat despre Florin Cîțu, legătură cu postura de chelner de Ziua Marinei

În urmă cu două luni, premierul Florin Cîțu a fost invitat în podcast-ul lui Mihai Morar și a făcut declarații incredibile despre educația sa, despre trecut și viitorul României sub conducerea Guvernului său, dar și despre locurile de muncă pe care le-a avut în Statele Unite ale Americi.

Ei bine, se pare că glumele din spațiul public, în care Florin Cîțu a fost făcut chelner, nu au fost întâmplătoare și asta pentru că actualul premier chiar a avut un astfel de job pentru a-și putea plăti studiile din SUA și pentru a se putea întreține.

"Am spălat vase un trimestru parcă, am lucrat la cantină, am lucrat ca poștaș, avansam, vedeam unde sunt locuri de muncă mai bune, iar ultimul loc de muncă a fost la un centru audio-vizual unde era ok și iarna, și vara. Și jucam fotbal în echipa universității, colegiului.

Asta era: școală, muncă, antrenament! Și așa am văzut America în primii ani de zile, în turneu cu echipa.

Jucam pe postul de mijlocaș stânga sau atacant, depinde. Dar și aici e o poveste că atunci când am ajuns aveam 55 de kilograme și americanii au zis: Băi, ok, tu joci fotbal, dar uite-te la fundașii noștri, care erau mari, puternici și m-au pus la antrenament. Și am făcut sală un trimestru și am pus 20 de kilograme pe mine și am mers mai departe", a mai spus el.

GAFA vestimentară a președintelui Iohannis. Adina Buzatu: O variantă ieftină, nefericită

Cei care au urmărit festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța probabil că au observat ținuta președintelui Klaus Iohannis. Poate că ar fi trecut pe sub radar, dacă papionul de la gâtul președintelui nu ar fi ieșit în evidență, asemenea unei cacofonii. Stilistul vestimentar Adina Buzatu a vorbit în exclusivitate la DC News despre modul în care președintele ar fi putut să facă o impresie mult mai bună.

”Este un eveniment elegant, este o gală. Structura pe care a construit ținuta nu este neapărat potrivită. Într-adevăr, poartă papion. Dacă își dorea o ținută de gală, dar adaptată unui eveniment de zi legat de marină, putea să fie o ținută cu sacou alb, nu un dinner jacket (trad.: - sacou pentru cină), că ceea ce poartă acum este un dinner jacket alb. Putea fi purtat acest dinner jacket cu un pantalon bleumarin și eventual un papion, dar aș fi pus mai bine o eșarfă. Să zicem că ar fi mers și un papion bleumarin, cumva adaptat la culorile marinei. Această variantă de alb-negru este mult mai potrivită la o invitație de covor roșu, de exemplu.

Croiul sacoului nu i se potrivește deloc, președintele are o siluetă frumoasă, o statură impunătoare, are umerii suficient de lați, nu are nevoie de astfel de sacouri exagerat de construite, care nici nu se mai poartă de foarte mult timp. Prin anii 90 se mai construiau așa sacouri, construcția nu este contemporană. Domnia sa are nevoie de niște sacouri aproape neconstruite, extrem de lejere pe umeri, astfel încât silueta sa să fie pusă în evidență. Genul ăsta de umeri supradimensionați, în general, se folosesc pentru persoanele care nu prea fac sport.

Dacă tot poartă papion și le recomand tuturor: dacă purtăm papion, hai să îl purtăm pe cel self-tie, acela care se deschide, se desface. Papionul precusut este o variantă nefericită, o variantă ieftină ca aspect și nepotrivită, mai ales în situația domniei sale, dar și în general. Bărbații care aleg să poarte papion, să poarte papionul acela care se desface, papionul rafinat și original, care se purta și acum 100 de ani, nu cel precusut”, a spus Adina Buzatu.

De ce s-a întors Cîțu în România: Mi-a reproșat toată familia, nu știu de ce am făcut-o

"Am avut mai multe eșecuri. Să știți că nu este liniară cariera profesională. Ea poate părea liniară, dar nu este. De exemplu, în banking, că e cea mai recentă, ajungi la un platou și la un moment dat succesul pe care l-am avut în cariera din banking am ajuns la un platou și am început să fac greșeli. Sunt multe lucruri și atunci ori îți iei tu decizii, ori ia viața pentru tine", a mai spus el.