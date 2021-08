De ce s-a întors Cîțu din SUA: Asta a fost problema mea toată viața. Mi-a reproșat toată familia, nu știu de ce am făcut-o

În urmă cu două luni, premierul Florin Cîțu a fost invitat în podcast-ul lui Mihai Morar și a făcut declarații incredibile despre educația sa, despre trecut și viitorul României sub conducerea Guvernului său.

Întrebat despre cel mai mare eșec pe care l-a avut și ce a învățat din el, Florin Cîțu a recunoscut că a avut mai multe eșecuri.

"Am avut mai multe eșecuri. Să știți că nu este liniară cariera profesională. Ea poate părea liniară, dar nu este. De exemplu, în banking, că e cea mai recentă, ajungi la un platou și la un moment dat succesul pe care l-am avut în cariera din banking am ajuns la un platou și am început să fac greșeli. Sunt multe lucruri și atunci ori îți iei tu decizii, ori ia viața pentru tine.

Am făcut o mutare în Luxemburg în 2004, dar nu m-am acomodat cu locul și atunci nu poți să mergi mai departe și am plecat după un an de zile. Acolo puteam să accept să rămân, dar nu am putut să fac așa ceva", a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu, despre diferența majoră dintre România și America: Acolo vezi statul cum te lasă în pace! Aici nu, e diferit!

”Frica asta, rușinea de a eșua vine din educația generației noastre. Părinții ne-au spus întotdeauna: Ai grijă să nu mă faci de rușine! Vino cu 10! Eu, de exemplu, după ce m-am mutat din Baia Mare în București, mi-a fost frică să merg acasă pentru că simțeam că nu am cu ce să mă laud cu ceea ce am realizat în București. Era frica asta de a nu fi dezamăgiți cei apropiați de tine. Dvs. ați avut un parcurs, cel puțin educație, prima parte în România, după care ați plecat în străinătate și cred că totul vine de acolo", a spus Mihai Morar.

"În România părinții aveau același obiectiv ca mine, dar totuși, ai mei au fost puțin mai relaxați și mi-au spus: ”Băi, vreau să faci treabă doar la acele materii importante”. Erau de obicei engleză, matematică, fizică... cam aici ne opream, în rest eram ok.

Am mers și pe la olimpiade, la engleză și la fizică parcă. În sistemul ăsta al nostru românesc, eram ok, eram bun. În sistemul american, unde ai timp, ți se dau probleme, nu doar de a rezolva 100 de derivate, ci de a pregăti derivata și apoi să o rezolvi funcționează mai mult pentru mine. Acolo a fost altfel sistemul, a funcționat pentru mine, funcționează altfel acolo pentru că sunt toți mai relaxați. Dar în același timp când aveai săptămânal teme era diferit. În afara școlii e alt mindset (n.r. mod de gândire). Toată lumea dorește să avanseze în viață. Și partea asta cu asumarea riscului, cu oportunități, a-ți deschide oportunități, e total diferit totul de ceea ce făceam noi aici. Și corporații, și modul în care se raportează la stat, când această așteptare ca statul să-ți dea ceva nu există.

E normal să ai așteptări, dar în ceea ce privește securitatea, curățenia, drepturile, dar nu ai așteptări în ceea ce privește propriul parcurs în viață. Acolo vezi statul cum te lasă în pace! Aici nu, e totul diferit. Oamenii își asumă responsabilitatea. Statul îți spune: Sunteți responsabili pentru deciziile voastre!", a dezvăluit Florin Cîțu.

"Aveam 19 - 20 de ani când am plecat", a mai spus Florin Cîțu.

"Era ceva neobișnuit să pleci la studii în afară", a completat Mihai Morar.

"Am văzut tot felul de informații în spațiul public despre cum am plecat eu la studii", a spus Florin Cîțu, râzând.

"Este simplu! În anii '90 americanii aveau tot felul de burse. Eu am plecat cu o bursă, finanțată de guvernul american, era o bursă pentru estul Europei și eu am câștigat-o. Poate nu a mai aplicat altcineva și de asta, poate am fost norocos. Și nu mai erau bani decât pentru rumenboard, asta înseamna că era plătită cazare și masă și trebuia să plătești și școala.

Era foarte scump unde am fost eu, un colegiu privat, și atunci a trebuit să mai scriu câteva esee și am câștigat burse și pentru asta. Am câștigat doar pentru doi ani, trebuia să am note mari ca să se mențină.

Numai că acolo nu aveam niciun ban și a trebuit să lucrez... din prima zi. Și am lucrat", a completat el.

Ce a lucrat Florin Cîțu în SUA

"Am spălat vase un trimestru parcă, am lucrat la cantină, am lucrat ca poștaș, avansam, vedeam unde sunt locuri de muncă mai bune, iar ultimul loc de muncă a fost la un centru audio-vizual unde era ok și iarna, și vara. Și jucam fotbal în echipa universității, colegiului.

Asta era: școală, muncă, antrenament! Și așa am văzut America în primii ani de zile, în turneu cu echipa.

Jucam pe postul de mijlocaș stânga sau atacant, depinde. Dar și aici e o poveste că atunci când am ajuns aveam 55 de kilograme și americanii au zis: Băi, ok, tu joci fotbal, dar uite-te la fundașii noștri, care erau mari, puternici și m-au pus la antrenament. Și am făcut sală un trimestru și am pus 20 de kilograme pe mine și am mers mai departe", a mai spus el.

Care era gândul lui Florin Cîțu. România sau America? "A fost problema mea toată viața"

"A fost o experiență fantastică pentru mine. Asta a fost problema mea toată viața. Eu, de fiecare dată, orice făceam, studiam economie în SUA, eu studiam economia României, cum să o fac să fie mai bine.

Cumva, și asta mi-a reproșat toată familia, eu întotdeauna m-am gândit să vin aici, înapoi.

Nu știu de ce am făcut asta, dar asta s-a întâmplat!", a mai spus premierul în podcastul "Fain și Simplu"