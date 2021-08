GAFA vestimentară a președintelui Iohannis. Adina Buzatu: „O variantă ieftină, nefericită”

Cei care au urmărit festivitățile de Ziua Marinei de la Constanța probabil că au observat ținuta președintelui Klaus Iohannis. Poate că ar fi trecut pe sub radar, dacă papionul de la gâtul președintelui nu ar fi ieșit în evidență, asemenea unei cacofonii. Stilistul vestimentar Adina Buzatu a vorbit în exclusivitate la DC News despre modul în care președintele ar fi putu să facă o impresie mult mai bună

„Este un eveniment elegant, este o gală. Structura pe care a construit ținuta nu este neapărat potrivită. Într-adevăr poartă papion. Dacă își dorea o ținută de gală, dar adaptată unui eveniment de zi legat de marină, putea să fie o ținută cu sacou alb, nu un dinner jacket (trad.: - sacou pentru cină), că ceea ce poartă acum este un dinner jacket alb. Putea fi purtat acest dinner jacket cu un pantalon bleumarin și eventual un papion, dar aș fi pus mai bine o eșarfă. Să zicem că ar fi mers și un papion bleumarin, cumva adaptat la culorile marinei. Această variantă de alb-negru este mult mai potrivită la o invitație de covor roșu, de exemplu.

Croiul sacoului nu i se potrivește deloc, președintele are o siluetă frumoasă, o statură impunătoare, are umerii suficient de lați, nu are nevoie de astfel de sacouri exagerat de construite, care nici nu se mai poartă de foarte mult timp. Prin anii 90 se mai construiau așa sacouri, construcția nu este contemporană. Domnia sa are nevoie de niște sacouri aproape neconstruite, extrem de lejere pe umeri, astfel încât silueta sa să fie pusă în evidență. Genul ăsta de umeri supradimensionați, în general, se folosesc pentru persoanele care nu prea fac sport.

Dacă tot poartă papion și le recomand tuturor: dacă purtăm papion, hai să îl purtăm pe cel self-tie, acela care se deschide, se desface. Papionul precusut este o variantă nefericită, o variantă ieftină ca aspect și nepotrivită, mai ales în situația domniei sale, dar și în general. Bărbații care aleg să poarte papion, să poarte papionul acela care se desface, papionul rafinat și original, care se purta și acum 100 de ani, nu cel precusut”, a spus Adina Buzatu.

O ținută cu sacou alb, mult mai potrivită evenimentului

Sugestiile pentru ținuta președintelui au venit din partea stilistei, care a spus că o ținută mai lejeră ar fi fost mult mai potrivită.

„Putea fi un sacou blazer alb și ar fi arătat excepțional, nu neapărat un dinner jacket, ci un blazer dintr-o stofă lejeră și cu un pantalon bleumarin, sau invers. Vorbim de sacoul lejer cu nasturi metalici. Putea fi dintr-o stofă fină de lână, putea fi și dintr-o combinație de in, sigur, ceva neșifonabil, pentru că nu i s-ar fi potrivit unui președinte o țesătură șifonabilă. Și atunci ar fi trebui să fie o stofă de lână, fie o stofă combinație de in, lână și mătase naturală, de exemplu, genul acesta de stofă fiind neșifonabilă. Dacă își dorea un papion, putea pune un papion bleumarin cu dungi albe au chiar uni, cumva să fie în ton cu evenimentul. Nu mă deranjează că a adoptat o ținută foarte elegantă, e normal, este un eveniment extrem de elegant, este Ziua Marinei. Dar, totuși, hai să adaptăm puțin această ținută de gală și momentului”, a mai spus stilistul vedetelor.

Participanții pot opta pentru in și ținute lejere

În ciuda faptului că nu a fost permis accesul publicului, Ziua Marinei este o sărbătoare la care putem să depunem un efort pentru o ținută care să reflecte specificul zilei.

„Când vorbești de Marină te gândești la această combinație alb-bleumarin. Sigur că orice ținută albă ar fi fost potrivită, atât bărbaților cât și femeilor. Putea să fie pentru femei o rochiță lejeră, care acoperea genunchii, pentru că așa cum spuneam este un eveniment elegant și atunci ar fi trebuit să acopere genunchii, trebuia să nu lase prea mult la vedere nici în zona sub brațului, deci cu o mânecuță scurtă sau o rochiță decentă. Asta ar fi fost cea mai potrivită, pentru că acolo este foarte cald, varianta unui sacou ar fi fost exclusă pentru doamne, măcar acest noroc îl au doamnele, că nu trebuie să poarte sacou, față de bărbații care sunt obligați să o facă în acest context. Dacă eram simpli participanți, nu invitați de onoare, atunci și bărbații ar fi putut pune o cămașă din in, cu mâneci suflecate și un pantalon lejer”, a adăugat Adina Buzatu.