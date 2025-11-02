Decizia de a reduce salariile polițiștilor locali din Vulcan a stârnit reacții cu iz de blestem

Octavian Damian, liderul de sindicat al polițiștilor locali din municipiul Vulcan, a publicat pe Facebook un mesaj extrem de dur, catalogat chiar de autori drept "blestem". Textul a fost adresat autorităților și celor care au decis reducerea salariilor polițiștilor locali.

"O rugăciune de seară. Pentru voi. Acesta nu este un pamflet. Nu este o postare pe Facebook.



Acesta este blestemul pe care, din seara asta, fiecare familie căreia i-ați luat din pâine îl va rosti înainte de culcare.



Vă urâm.



Din tot sufletul. Vă urâm noi, vă urăsc familiile noastre, vă urăsc cei dragi ai noștri care poate nu înțeleg ce ați făcut, dar vor simți lipsurile.



Și pentru asta, blestemați să fiți", scrie Octavian Damian, liderul polițiștilor locali din municipiul Vulcan.

Mesaj cu efecte "în viața de zi cu zi"

În continuarea postării, Damian descrie cum ar trebui să fie resimțit blestemul.

"Când puneți capul pe pernă, să n-aveți somn.



Să vă întoarceți de pe o parte pe alta. Să închideți ochii și să vedeți fețele noastre. Să auziți în liniștea nopții suferința noastră și frustrarea noastră. Să nu găsiți odihnă, așa cum ne-ați furat-o pe a noastră.

Când stați la masă, pâinea să vi se pară amară.



Apa să vi se pară tulbure. Să vă uitați la mâncarea din farfurie și să vă aduceți aminte de fiecare familie pe care ați lăsat-o să calculeze mai atent ce pune pe masă. Să nu vă sature niciodată", a mai scris liderul polițiștilor locali.

Mesajul continuă cu referiri la rușinea resimțită în relațiile familiale și la lipsa de putere percepută în funcție.

"Când vă uitați la cei dragi ai voștri, să vă fie rușine. Când îi îmbrățișați, să simțiți răceala pe care ați aruncat-o în casele noastre. Să vă fie teamă pentru viitorul lor, așa cum ne-ați făcut nouă teamă pentru al nostru. Puterea pe care v-o dă funcția să vi se pară rece și goală. Fiecare "DA" pe care l-ați rostit pentru batjocura asta să se transforme într-un cui în talpa voastră.

​Vă credeți imbatabili. Vă credeți "Sus".

Dar din seara asta, veghem. Fiecare om neîndreptățit, fiecare familie îngrijorată veghează asupra voastră. ​Nu cu lanterne și furci. Ci cu blestemul tăcut, rostit în întuneric, în fiecare noapte. ​O să cădeți. Și blestemul nostru vă va ajunge din urmă. Și când veți fi jos, trântiți de pământ, să știți de ce.

PS.: ACEST TEXT ESTE SCRIS CU TOATĂ URA", mai spune Octavian Damian.

Motivul reacției: reducerea salariilor polițiștilor locali

Postarea survine după decizia de a reduce salariile angajaților Poliției Locale până la nivelul celorlalți angajați din primărie, ca urmare a numeroaselor reclamații primite din partea cetățenilor.

"Acest mesaj este postat de liderul de sindicat al polițiștilor locali din municipiul Vulcan.

Am luat măsura să le reduc salariile, până la nivelul angajaților din primărie, având în vedere și multele reclamații din partea dumneavoastră. Nu era zi să nu primesc reclamații de la populație, despre activitatea lor.

Considerați că un polițist local trebuie să primească cu 1.500 de lei mai mult decât alți angajați? Considerați că activitatea lor este una foarte bună și trebuie ținuți în brațe în continuare? Credeți că ar trebui redus numărul lor, având în vedere activitatea lor zilnică?

Fac această consultare cu dv. având în vedere acest blestem al polițiștilor locali, pentru că "am îndrăznit" să le reducem salariile în funcție de activitatea lor", a scris Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan.

Atât postarea liderului polițiștilor locali cât și cel al primarului au stârnit numeroase reacții.