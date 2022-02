Cîțu, de acord cu Ciolacu, despre STAREA de ALERTĂ. Se TERMINĂ?

Întrebat dacă este pregătit statul român să ridice starea de alertă, Florin Cîţu a spus: "Este pregătit să renunţe la unele constrângeri de acum, cu siguranţă".



El a adăugat, întrebat pe această temă, că speră să se renunţe la masca de protecţie pe stradă.



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că starea de alertă pentru pandemie nu mai trebuie prelungită în ţara noastră.



"Nu am avut discuţia cu domnul Rafila, dar în schimb pot să vă spun părerea mea foarte sincer. Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită pe teritoriul României. Poate ar fi fost oportun, în cazul în care nu am fi găsit o soluţie în zona de energie, să avem o stare de urgenţă pe energie, dar starea de alertă pe pandemie părerea mea este că nu mai trebuie prelungită. Nu am avut această discuţie (cu premierul - n.r.), v-am spus părerea mea, nu am discutat nici cu domnul Rafila. Când eram în Opoziţie, tot timpul am comentat că eram tot timpul defazaţi de restul Europei. Cred că trebuie să intrăm în aceeaşi logică ca restul Europei", a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă PSD consideră că ar mai trebui prelungită starea de alertă, conform Agerpres.

Ce a spus Rafila

Amintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că s-a intrat pe un trend descrescător și e o diferență foarte mare, nu numai în ceea ce privește media săptămânală a numărului de decese, ci și durata de evoluție a acestui val, care va avea o durată mai scurtă.

„Sperăm că și numărul de decese înregistrat în acest val să fie net inferior situației din valul 4, când, în total au fost înregistrate 24.000 de decese. În ceea ce privește evoluția numărului de testări raportate, observați că rata de pozitivitate a scăzut de la circa 30% la sfârșitul lunii ianuarie. E vorba de media săptămânală de 19,5%, deci o scădere semnificativă care se corelează foarte bine și cu scăderea numărului de cazuri”, a explicat ministrul Alexandru Rafila.

„Cred că această evoluție va încheia, de fapt, și acest val cinci al pandemiei în următoarele trei săptămâni. Cred că în următoarele trei săptămâni putem să discutăm despre revenirea la valori scăzute ale numărului de infectări și sperăm să revedem acest trend cât mai rapid. Poate mai repede decât trei săptămâni. În ceea ce privește numărul de cazuri de la terapie intensivă, o primă țintă, dacă vreți, ar trebui să fie atinsă, ar trebui să fie scăderea sub 50% a gradului de ocupare a paturilor de la terapie intensivă, adică sub 900 de cazuri la terapie intensivă. Și, bineînțeles, acest lucru să fie corelat cu un trend descrescător general al numărului de cazuri noi înregistrate, dar și al numărului de cazuri internate și în secțiile de terapie intensivă”, a mai spus Alexandru Rafila.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News