Capitolul la care Reghecampf se vede peste Adrian Mutu: Eu sunt de Liga Campionilor

„Gătesc foarte bine. Orice! Ce poftă ai, aia fac. Sunt foarte bun, bun rău! Știe și Adi Mutu să gătească, îi place, dar nu se ridică la nivelul meu. Știe și el asta, puteți să-l întrebați. Eu sunt Champions League aici, da?

A stat la mine în casă 4 luni, la Abu Dhabi, nu pot să spun că a furat meserie de la mine. Dar probabil în perioada aia era mai lejer și m-a lăsat pe mine să gătesc. După vreun an, mi-a zis că știe să gătească. 'Bă, de ce nu mi-ai zis până acum?'.

Eu le făceam și ciorbă de burtă, aveam 7-8 oameni la fiecare masă”, a povestit Reghecampf, pe un ton relaxat, în podcastul „Acasă la Măruță”, conform prosport.ro

Reghecampf, despre episodul Anamaria Prodan - Dan Alexa

”În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci. Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a declarat Reghe la cel mai nou podcast "Acasă la Măruță".

”La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Ea zicea: "Sunt banii mamei". Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria”, a continuat Reghecampf. CITEŞTE MAI MULTE AICI

