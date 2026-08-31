Azomureș va fi preluat oficial de Romgaz în zilele următoare. Ilie Bolojan, anunț despre repornirea combinatului, dar și despre Termocentrala Iernut

SC Azomureș SA Târgu Mureș. Sursa foto: Agerpres

Romgaz va semna în zilele următoare preluarea efectivă a combinatului Azomureș, a anunțat luni, 31 august, premierul interimar Ilie Bolojan, care a precizat și când vor începe operațiunile de repornire ale combinatului. Bolojan a venit cu informații și despre stadiul lucrărilor de la centrala de la Iernut.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni, 31 august, în cadrul unei conferințe de presă susținută în Târgu Mureș, că Romgaz va semna în zilele următoare preluarea efectivă a combinatului Azomureș, după finalizarea tuturor procedurilor de avizare. Potrivit lui Bolojan, operațiunile de repornire a combinatului vor începe din septembrie, iar combinatul ar urma să funcționeze la capacitate din primul trimestru al anului viitor.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Bolojan a vorbit și despre stadiul lucrărilor de la centrala de la Iernut.

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Ilie Bolojan: S-au finalizat toate procedurile de avizare și în zilele următoare se va semna efectiv preluarea combinatului Azomureș

"Al doilea punct al vizitei mele din Mureș a fost vizitarea Azomureșului. Așa cum știți, acum câteva luni au fost finalizate negocierile pentru preluarea acestui combinat de către compania Romgaz. Finalizarea propriu-zisă nu s-a putut face pentru că era nevoie de aprobări care țin de Adunarea Generală a Acționarilor, de avizul Consiliului Concurenței, de avizul Comitetului de Investiții și, vineri, la sfârșitul săptămânii trecute, s-au finalizat toate procedurile de avizare și în zilele următoare se va semna efectiv preluarea combinatului Azomureș. Asta înseamnă că din luna septembrie cei peste 800 de angajați vor fi preluați de către Romgaz. Una din prioritățile pe care le-am discutat cu conducerea acestei noi sucursale a Romgaz și cu management-ul Romgaz este să înceapă operațiunile de punere în funcțiune a combinatului. Va fi o perioadă de câteva luni de zile de pregătire pentru că este nevoie de realizare, de expertize, având în vedere perioada de timp în care nu s-a funcționat, fiind instalații cu un anumit specific de siguranță, dar din primul trimestru al anului viitor, Azomureș va funcționa la capacitate, asigurând pentru agricultura românească o componentă importantă de îngrășăminte pe care astăzi le importăm în cea mai mare parte

Având în vedere fluctuațiile care sunt pe piața internațională la prețurile la gaz, având în vedere creșterea prețurilor la gaz, consider că este una dintre cele mai importante investiții care au fost derulate printr-o strategie de dezvoltare și de punere în valoare a gazului care se va exploata începând de anul viitor din Marea Neagră, asigurând în felul acesta producția internă de îngrășăminte chimice pentru agricultură și, de asemenea, asigurând o predictibilitate în prețuri și o anumită stabilitate care să facă ca prețul produselor care ajung pe rafturile magazinelor, care ajung să fie cumpărate de cetățenii României, începând de anul viitor, să nu aibă fluctuațiile care sunt date de volatilitatea piețelor internaționale", a declarat Ilie Bolojan în cadrul conferinței de presă.

Acționarii Romgaz au aprobat acordul la începutul lunii iulie

Reamintim că acționarii Romgaz au aprobat, în ședința Adunării Generale Ordinare din 6 iulie 2026, acordul privind transferul de activitate încheiat cu Azomureș. Astfel, Romgaz urmează va prelua o parte din activele producătorului de îngrășăminte chimice.

Finanțarea, adică aproape 70 de milioane de euro, va fi realizată integral din surse proprii ale companiei de stat Romgaz. Contractul include declarații, garanții, mecanisme de despăgubire și mecanisme escrow, în limitele și condițiile prevăzute contractual.

Azomureș SA este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale din țară.

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%.

Care este stadiul lucrărilor de la Termocentrala Iernut

Premierul Ilie Bolojan a vorbit și despre stadiul lucrărilor de la centrala Iernut, unul dintre obiectivele strategice pentru sistemul energetic național. Potrivit acestuia, proiectul, întârziat ani la rând și afectat de rezilierea unor contracte, a fost preluat de Romgaz și se află acum într-o nouă etapă de implementare.

"A treia vizită am făcut-o la centrala de la Iernut. Este un obiectiv important pe care îl gestionează tot Romgaz și, așa cum știți, este una din centralele strategice pentru România, pe de o parte, pentru că ea trebuia ca încă de anii trecuți să repornească grupurile pe cărbune, pe de altă parte, pentru că în sistemul energetic există un deficit de producție de energie în centrul și vestul României și avem un surplus de energie în sud-estul României, în zona Dobrogea. Această centrală urmează să funcționeze cu rol strategic de echilibrare a sistemului energetic național și să reducă presiunea pe rețelele Transelectrica pe relația est-vest.

Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în acești ani, știți foarte bine că de 10 ani de zile se lucrează acolo și sunt două contracte care au fost reziliate, din discuția cu echipele care conduc această centrală în plan local, suntem în situația în care cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care a fost preluat de către Romgaz în administrare directă, după ce a fost realizat într-o proporție de 90%. Foarte important, au trebuit identificați toți subcontractorii firmei spaniole care, așa cum știți, a intrat în faliment și n-am mai putut continua contractul. S-au reluat toate contractele cu ei, o parte dintre ei sunt pe șantier și începând de la jumătatea lunii septembrie, practic toate contractele care sunt necesare pentru a reporni lucrările în forță vor fi operaționale.

Când va intra centrala de la Iernut în operare

Ilie Bolojan susține că lucrările ar urma să fie reluate în forță începând din septembrie, cu obiectivul ca centrala să intre în operare la finalul acestui an și să funcționeze la capacitate în primul trimestru al anului viitor.

"Asta înseamnă că se va lucra până la sfârșitul acestui an, termen pe care echipa de aici și l-a asumat în așa fel încât de la sfârșitul anului, practic centrala să fie în faza de operare. Asta înseamnă că vor intra în probe începând din iarnă și, din nou, în primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie", a mai spus Ilie Bolojan.

La final, Ilie Bolojan a subliniat că Azomureș și centrala de la Iernut au un rol foarte important și în economia județului Mureș.

"Vreau să mulțumesc echipei Romgaz, atât echipei centrale, cât și echipelor de aici, de la Iernut și de la Azomureș, pentru modul în care tratează problemele, pentru faptul că există un program clar legat de reînceperea producției la Azomureș, începerea funcționării centralei de la Iernut, în așa fel încât pe două componente importante, îngrășămintele pentru agricultură și energie, să avem doi piloni importanți în județul Mureș, cele două companii având și un rol foarte important în economia județului, atât prin numărul de angajați, dar și prin taxele și impozitele și prin generarea de dezvoltare pe care le aduc pentru locuitorii acestui județ", a spus Bolojan în încheiere.

Mult-întârziata centrală Iernut ne-ar fi ajutat după oprirea Cernavodă

Reamintim că Iulian Iancu, unul dintre cei mai mari experți în energie din România, a fost invitat la interviurile DC NEWS la mijlocul lunii august, unde a explicat despre cum ne-ar fi ajutat mult-întârziata centrală Iernut după oprirea Cernavodă.

"Noi, la Iernut, stăm de 10 ani cu 450 de megawați. 450 de megawați de la Iernut ne-ar fi scos din situația pe care ne-o creează acum închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Iernutul, reamintesc, e pe gaze. Am înțeles că totuși până la sfârșitul anului ar urma să fie pusă în funcțiune. Totuși, oameni buni, sunt 10 ani, 10 ani să construim 450 de megawați. Cât de mult ar fi contribuit această energie acum. Toate aceste gafe care provin din incompetență și iresponsabilitate până la trădare, ne-au adus în această situație", a spus Iulian Iancu, expert în energie, la intreviurile DC NEWS. Vezi mai mult AICI.

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet în data de 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nici până în ziua de astăzi, 31 august, nu este clar când va fi repusă în funcţiune centrala.