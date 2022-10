Artă şi divertisment pe cea mai mare scenă plutitoare din lume

Bregenz Festival – un festival de arte ale spectacolului, are loc în fiecare iulie și august la Bregenz în Vorarlberg, Austria. Are o scenă plutitoare mare, care este situată pe Lacul Constance.

Festivalul a devenit un eveniment internațional în primul său an 1946, la un an după al Doilea Război Mondial. La festival au venit oameni din Germania, Elveția și Franța. Două scene au fost create din șlepuri plutitoare. Un șlep pentru Orchestra Simfonică din Viena și celălalt șlep pentru transportul structurilor scenice. În fiecare an, orchestra are un dirijor diferit pentru fiecare piesă deoarece este considerată prestația dirijorului. Kornmarktplatz, Muzeul Vorarlberg este afacerea pe care o folosesc pentru Festivalul din 2016. În 2001, festivalul a creat o serie de evenimente de artă contemporană pentru a merge împreună cu spectacolele lor obișnuite.

Aceste evenimente au fost o nouă colaborare cu Kunsthaus Bregenz, care s-a învârtit în jurul temei „Americii secolului 20” și a programului The Art of Our Times, cunoscut și sub numele de KAZ, care a reunit teatrul contemporan cu Teatrul Workshop în timp ce a colaborat cu teatrul Thalia din Hamburg. Alte activități pe care festivalul le-a creat pentru mai multă varietate și divertisment sunt Festivalul Copiilor, atelierele de operă și concertele pentru familii și grupuri școlare.

În aprilie și mai 2008, scenele pentru cel de-al 22-lea film James Bond, Quantum of Solace, au fost filmate pe Seebühne în timpul unei reprezentații a lui Tosca, iar în iunie 2008, compania germană de radiodifuziune ZDF și-a găzduit studioul de transmisie live a Campionatului European de Fotbal din 2008 pe platforma plutitoare.

Festivalul de la Bregenz continuă să prezinte o serie de lucrări populare. La Bohème a fost prima reprezentație Puccini în 2001/02, urmată de Tosca în 2007/08 și cel mai recent Turandot în 2015 și 2016, Madame Butterfly în 2021/22 va fi a patra operă a compozitorului italian care va fi interpretată la Bregenz.

Teatru de păpuși pe apă. Spectacole vietnameze unice în lume

Timp de secole, copiii vietnamezi și adulții deopotrivă s-au bucurat de un spectacol de păpuși inedit, realizat pe apă. Vietnamul este singurul loc de pe planetă unde se practică acest tip de artă, iar pentru a se putea realiza, păpușarii sunt nevoiți să stea în piscine și să își controleze marionetele din lemn cu ajutorul unor sfori ascunse sub apă. O orchestră tradițională vietnameză oferă muzica de fundal spectacolelor ce își au originea în secolului al XI-lea în satele din zona Delta Roșie, Nordul Vietnamului. În acele timpuri, teatrele erau ținute pe câmpurile de orez inundate după perioada de recoltare, ca ofrandă adusă pământului roditor. Mai târziu, iazurile comunale au devenit scene improvizate, sporind dezvoltarea pe scară largă a acestei forme de artă.

Piesele interpretate variază de la povești cotidiene și până la punerea în scenă a unor legende populare vietnameze. Păpușile sunt realizate din lemn, au aproximativ 60 de cm înălțime și pot cântării între 9 și 14 kg. Manevrarea lor necesită multe ore de antrenament, sincronizare și pasiune, în unele cazuri fiind nevoie și de două sau trei persoane pentru a controla o singură păpușă.

În trecut, din cauza condițiilor în care activau, mulți păpușari sufereau de reumatism, degerături sau de alte afecțiuni cauzate de statul pentru o perioadă îndelungată în apă rece. Păpușarii moderni poartă echipamente de protecție iar bazinele în care se desfășoară spectacolele sunt încălzite. Cel mai renumit teatru de acest tip este Thang Long din Hanoi. Acesta a fost fondat în anul 1969 și de atunci și până astăzi milioane de oameni, vietnamezi și turiști, s-au declarat încântați de această inedită formă de artă și de măiestria păpușarilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News