Aeronavă a Bazei Aeriene "Aurel Vlaicu" Boboc, implicată într-un incident aviatic

O aeronavă de tip IAK-52, aflată în dotarea Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic "Aurel Vlaicu" Boboc din judeţul Buzău, a fost implicată într-un incident aviatic, transmite Agerpres. Echipajul de bord era format din doi militari, instructor şi elev, iar acum cei doi sunt în afara oricărui pericol.



Potrivit unor surse militare, în timpul zborului de instrucţie, echipajul ar fi executat o manevră de acrobaţie, iar trenul de aterizare nu a funcţionat optim. În cele din urmă, aeronava a aterizat pe iarbă.

Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene a dispus o anchetă





"Joi, 16 octombrie 2025, o aeronavă IAK-52 aparţinând Bazei Aeriene de Instruire şi Formare a Personalului Aeronautic 'Aurel Vlaicu' Boboc, a fost implicată într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucţie. Echipajul de la bordul aeronavei era format din doi militari, instructor şi elev, şi se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceştia au fost transportaţi cu ambulanţa din dotarea bazei aeriene la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău pentru o evaluare suplimentară completă", au transmis prin intermediul unui comunicat de presă Forţele Aeriene Române.

"Conform procedurilor standard în aceste situaţii, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului", precizează sursa citată.