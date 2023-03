Yann Sommer, portarul lui Bayern Munchen, s-a ţinut de cuvânt după ce i-a promis un camion de ciocolată lui De Ligt - Foto

Campioana Germaniei a obţinut calificarea în sferturi şi datorită intervenţiei fundaşului olandez De Ligt, care a salvat de pe linia porţii în minutul 38 al manşei secunde, după o greşeală a elveţianului Sommer, la scorul de 0-0. Învingătoare cu 1-0 în tur la Paris, Bayern s-a impus şi la Munchen, cu 2-0.

'Voi trimite un camion cu ciocolată elveţiană în faţa uşii sale. Felul în care m-a salvat a fost excepţional', a promis Sommer, care s-a ţinut de cuvânt. Sommer a trimis un camion plin cu 700 de kilograme de napolitane acoperite cu ciocolată cu lapte.

Marfa nu a ajuns la De Ligt, ci la organizaţia caritabilă Munchner Tafel, care luptă împotriva sărăciei donând alimente şi a fost evident încântată să primească acest dar. Vitinha va avea poate coşmaruri cu ocazia sa, dar se va putea consola spunându-şi că oameni în dificultate au avut parte de momente plăcute datorită lui.

Yann Sommer kept his promise and brought a truck with 700kg of chocolate bars from Swiss manufacturer Kägi to Munich. But instead of sending it to Matthijs de Ligt, the chocolate was donated 'Münchner Tafel', a charity in Munich [@tzmuenchen] ???? Kägi pic.twitter.com/XXgFELzrJg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2023

Yann Sommer, PSG maçında topu çizgiden çıkaran De Ligt için kamyon dolusu İsviçre çikolatası getireceğini söylemişti.



Sommer sözünü tuttu ve De Ligt için bir kamyon dolusu İsviçre çikolatası getirdi. Daha sonrasında kamyon dolu çikolata hayır kurumuna bağışlandı. pic.twitter.com/wpnXu9LQfl — FC Bayern München Türkiye (@FCBayernTurkish) March 14, 2023

Yann Sommer este portarul titular al naţionalei Elveţiei, una din adversarele Elveţiei în preliminariile EURO 2024.

