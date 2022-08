Unde s-a ajuns: Un antreprenor român compară Mamaia cu... Mykonos și pune notele de plată cu Dom Perignon, justificând prețurile uriașe de pe litoralul românesc

O postare a unui om de afaceri a ajuns să fie o știre care face de râs Grecia, asta după ce, ”la începutul sezonului”, o notă de plată din Mamaia a făcut înconjurul Internetului. Din profilul bărbatului, dar și din comentarii, înțelegem că este partener în domeniul HoReCa din România.

”La început de sezon, a pus cineva pe internet o notă de plată de la un restaurant din Mamaia care a suscitat foarte multe polemici. Nota era de 215 lei cu 15 lei espresso, 25 lei berea și 80 lei o pizza. Am fost și eu acolo, un restaurant foarte bun cu piscine, pe malul mării” așa-și începe internautul postarea.

El justifică prețul prin servicii și amplasare. ”Cei care au răspuns la postare demonstrau că experiența lor de a călători în străinătate este cel puțin limitată. Spuneau că sunt prețuri de Monaco și că în Grecia e totul mult mai ieftin. Sintagma “în Grecia” nu există!” apreciază antreprenorul.

”Poți compară Mamaia cu un sat din Halkidiki? Compară cu Tuzla, 23 August etc.” scrie el.

”O să pun și eu niște note (de 5 - 6 persoane) de la niște "terase" pe plajă (minimizez intenționat), unde am fost de curând (invitat, e adevărat) “în Grecia” unde prețurile sunt un pic mai mari. Era plin de greci care se distrau și nu zicea nimeni că e foarte scump! Era coadă la intrare cu rezervări foarte greu de făcut. Pot zice și eu ca am băut un roze și un pinot noir (chiar dacă cunoscătorii o să vadă Minuty 281, Jeroboam sau Vosne Romanee 1er Cru) și am plătit cam mult. Și tips-ul e interesant... Iar paturile pe plajă 200 euro într-un loc, 500 euro pentru o canapea de 3 în altul, iar cele mai amărâte 60 euro. Evident că "în Grecia" găsești și cu 5 euro, dar nu aici. La final pun și o poză cu o notă a mea singur cu 1 pahar de vin, o brânză pane, niște cafea și 1 digestiv care e puțin peste nota de 215 lei de la unul din cele mai frumoase și căutate restaurante din Mamaia” scrie acesta.

Mamaia a ajuns să fie comparată cu... Mykonos. Dom Perignon se bate cu prețul la șezlong

O exagerare evidentă, din păcate, mai ales că vorbim despre un om implicat în domeniul HoReCa din România. Postarea de mai sus, pe care o regăsiți aici, este despre insula grecească Mykonos, destinație preferată a celor mai bogați oameni ai lumii, dar și un loc pe cât de celebru, pe atât de controversat din cauza notelor de plată uriașe. Nu o dată, locuri din Mykonos au fost date în judecată pentru notele de plată exorbitante, ascunse, până la proba contrarie, în prețuri/100 de grame. De altfel, insula este o asumare a celor care o aleg ca destinație de vacanță. E aproape imposibil ca un turist care are fonduri pentru insule precum Lefkada or Thassos să aleagă Mykonos ca destinație de vacanță, mai ales în ultimii ani, când Instagramul a influențat major serviciile de pe insulă. Românii care compară Mamaia și litoralul românesc în general cu destinații din Grecia, o fac cu destinații mai apropiate de țara noastră, nu cu un ”sătuc” din Grecia, precum Thassos, Sithonia, Kassandra, Kavala, Lefkada, Zakynthos, Corfu, etc. Este evident că, în România, problema majoră constă în serviciile oferite atât de privat, cât și stat, pentru că vorbim de organizarea domeniului public și de serviciile oferite de privați. O problemă reală este că ”privații” se prefac că nu văd limitele propriilor afaceri, ci banii care ies din acestea, de aici și serviciile oferite. Nu degeaba anul acesta se uită după turiști în zare. Și dacă ne uităm pe notele de plată postate de persoana citată, nu credem că prețul la șezlong sau la parcare este comparabil cu Dom Perignon, de 1850 de euro.

Dincolo de aceste neconcordanțe, ”în Grecia” există și, din păcate, litoralul românesc, din experiența proprie, nu are cum să se bată nici măcar cu un sătuc de munte din Grecia, iar Mamaia este departe, mult prea departe de un model de turism, și face parte, la pachet, din ceea ce numim ”litoralul românesc”.

Dar, desigur, e poate mai simplu să susținem că presa face rău litoralului românesc generalizând o situație, așa cum ne-a transmis ministrul Turismului, de parcă litoralul românesc ar face parte din generația ”fulg de nea” și ar avea nevoie de terapie după critici, observații care, de altfel, ar trebui să ridice semne de întrebare investitorilor, nu să ridice baricade. Pentru că, în cele din urmă, lăcomia poate duce la faliment, când derapajele dictează serviciile.

*articolul prezintă și o opinie

