Trupa Red Hot Chili Peppers va lansa un nou album pe 1 aprilie

Trupa rock americană Red Hot Chili Peppers a anunţat vineri că va lansa pe 1 aprilie un nou album de studio, intitulat "Unlimited love", primul său material discografic cu piese originale după o pauză de şase ani, la înregistrarea căruia a colaborat şi cunoscutul chitarist John Frusciante, revenit în cadrul grupului, relatează EFE, conform Agerpres.



Warner Music a precizat că cel de-al 12-lea album de studio al cvartetului californian va include 17 cântece, iar primul single extras de acest disc se intitulează "Black Summer" şi a fost lansat vineri, 4 februarie.

Într-un interviu publicat în Marea Britanie pe site-ul revistei NME, solistul trupei americane, Anthony Kiedis, a subliniat importanţa revenirii lui John Frusciante în cadrul grupului: "A fost o schimbare monumentală în vieţile noastre".



Datorită lui John Frusciante au revenit în acest album "riff-urile cele mai melancolice, corurile şi melodiile intonate suav", în directă conexiune cu albumele legendare Red Hot Chili Peppers lansate în perioada în care chitaristul activa în cadrul trupei, precum "Californication" (1999) şi "By The Way" (2002).

Revenirea chitaristului Frusciante marchează cea de-a treia sa etapă alături de Red Hot Chili Peppers, după perioadele în care a făcut parte din acest grup, din 1988 până în 1992, ca înlocuitor al muzicianului decedat Hillel Slovak, şi între 1998 şi 2008.



Considerat unul dintre cei mai buni chitarişti ai tuturor timpurilor de revista revista Rolling Stone, John Frusciante şi-a motivat plecarea din 2008 prin faptul că trupa se afla pe atunci într-o perioadă de impas şi prin divergenţele privind interesele muzicale ale membrilor formaţiei.



Cu ajutorul chitarei sale, trupa Red Hot Chili Peppers a înregistrat mai multe albume de succes, precum "Mother's Milk" (1989), "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By the Way" (2002) şi "Stadium Arcadium" (2006).



Red Hot Chili Peppers are în perioada următoare o agendă încărcată de concerte, care vor debuta în Spania pe 4 iunie pe stadionul La Cartuja din Sevilia (show-ul este deja sold-out) şi vor continua pe 7 iunie cu un spectacol programat pe Estadi Olímpic din Barcelona.

