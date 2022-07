Triunghiul Mănăstirilor de lângă Tulcea. Măicuțele, mărturii cutremurătoare despre icoana făcătoare de minuni: De două ori nu a ars, a vorbit și a plâns

Triunghiul mănăstirilor din județul Tulcea face referire la trei lăcașe de cult așezate geografic astfel. Este vorba despre Mănăstirea Saon, Mănăstirea Celic-Dere și Mănăstirea Cocoș. Fiecare are propria istorie, povestită de măicuțe, la fața locului, pentru DC News: de la caracteristici unice ale bisericilor lor până la icoane care au făcut minuni. Drumurile care fac legătura între cele trei mănăstiri au fost reabilitate de Consiliul Județean Tulcea. "Un drum de acces foarte important făcut acum 12 ani de către Consiliul Judeţean Tulcea se numeşte chiar aşa - Triunghiul Mănăstirilor. Acest drum judeţean leagă cele trei mănăstiri (Saon, Celic-Dere şi Cocoş), înainte nu existau, erau drumuri de pământ. Am investit în calitatea drumurilor judeţene şi a accesului către cele trei locaţii amintite. CJ a fost întotdeauna alături de istoria şi cultura din judeţul Tulcea, am investit nu doar în drumuri dar şi în reparaţii la toate obiectivele de cult şi turistice, în limita unui buget în care ne putem mişca mai mult sau mai puţin. Nu regret. Ţinând cont că mănăstirea Saon este în lucrări de reparaţii în zona turlelor, vrem să încercăm să venim şi noi cu un pic de sprijin pentru că ştim că este greu, ei se autofinanţează. Tot ce vedem în jur, acest mic paradis, se datorează oamenilor de aici şi muncii lor. Vrem şi noi să punem umărul la întreţinerea acestui loc, acestei mănăstiri şi, de ce nu, să sprijinim aceste maici care trudesc pentru a ne arăta nouă aşa lucruri minunate" a declarat Horia Teodorescu, preşedintele CJ Tulcea.

Minunile din Celic-Dere: Icoana care a vorbit şi a plâns

Lucruri extraordinare s-au întâmplat de-a lungul timpului aici, în Triunghiul Mănăstirilor de lângă Tulcea. Mărturiile măicuţelor sunt cutremurătoare. "Avem această icoană care nu a ars (de două ori a fost expusă la flăcări), a vorbit şi a plâns. A ars casa unui cetăţean şi a rămas doar iconiţa care este acum la noi, la Celic Dere. Familia care a moştenit casa a zis - "Nu vrem aşa icoană! Mai bine o aruncăm în foc! A doua oară trebuie să ajungă în foc!". Şi mare le-a fost mirarea când au văzut că flăcările nu se apropiau de icoană. I-am povestit părintelui şi părintele a spus să păstrăm icoana pentru că este făcătoare de minuni. Trec 3-4 ani şi se întâmplă o altă minune. Se apropia Paştele, tinerii se pregăteau... au făcut cozonac şi au dus prinoasele în cămăruţa unde era această icoană. Când să le ducă la sfinţit, în dreptul icoanei a apărut o lumină iar Maica Domnului a vorbit tinerilor - "Duceţi-mă în Turcia!". În 1916 se întâmplă o altă minune cu această icoană. Maica stareţă a primit un mesaj prin care era anunţată că în jurul bisericii au misiune mai mulţi soldaţi bulgari. S-a făcut Consiliu şi s-a convenit că nu-i potrivit să fie la un loc soldaţi cu măicuţe. Aşa că s-a hotărât că toate maicile vor pleca iar în mănăstire va rămâne doar maica Stinglitichia, cea care a adus icoana. I-a apărut Maica Domnului în vis şi i-a zis... "Nu voi mă păziţi, eu vă păzesc. Duceţi icoana în paraclis!" Într-adevăr, Maica Domnului a ocrotit mănăstirea aceasta" a povestit pentru DCNews, cu vădită emoţie, una din maicile mănăstirii de la Celic Dere.

