Tragedii în lanț în Tulcea: Cinci elevi s-au sinucis într-un an. Deputatul Sergiu Constantinescu cere măsuri urgente

Cazurile în lanț de suicid în rândul elevilor din Tulcea pune tot mai mult sub semnul întrebării eficiența măsurilor de prevenție, dar și a intervențiilor din unitățile de învățământ.

În acest sens, deputatul Sergiu Mircea Constantinescu, reprezentant al județului în Parlament, trage un semnal de alarmă, solicitând măsuri clare.

Cinci copii s-au sinucis într-un an în Tulcea. Deputatul Sergiu Mircea Constantinescu cere măsuri ferme

„Cinci copii morți într-un an. Nu statistici. Nu cifre. Copii. În județul Tulcea, cinci elevi s-au sinucis într-un singur an. Nu mai vorbim despre cazuri izolate. Vorbim despre un fenomen. Reacția autorităților? Un comunicat. Un apel generic către părinți. Zero asumare. Zero explicații. Zero măsuri concrete.

Asta nu este o reacție instituțională. Este dovada unui sistem care a eșuat. Când pierzi un copil, e tragedie. Când pierzi cinci și nu schimbi nimic, e responsabilitate. Unde au fost mecanismele de prevenție? Unde au fost consilierii școlari?

Unde au fost intervențiile reale după primul caz? Dar după al doilea? Dar după al treilea?

Câte tragedii sunt necesare pentru ca cineva să își facă treaba? Nu mai vorbim despre excepții.

Vorbim despre un sistem care nu vede, nu aude și nu acționează. Responsabilitatea este clară”, a scris Sergiu Constantinescu.

Deputatul Sergiu Constantinescu cere demisia inspectorului școlar general al județului Tulcea și a secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar

În continuare deputatul Sergiu Constantinescu îi acuză pe inspectorul școlar general din Tulcea, Viorica Pavel, dar și pe secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion, că nu au intervenit în fața tragediilor ce au afectat elevii din județ în ultimii ani. El solicită demisia celor doi oficiali.

„Inspectorul școlar general al județului Tulcea, Viorica Pavel, conduce instituția care trebuia să prevină, să intervină, să coordoneze. Din anul 2019. Secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion, coordonează politicile la nivel național tot din anul 2019 și are obligația să reacționeze când apar astfel de tragedii. Nu au făcut-o.

De aceea, cer public: Demisia inspectorului școlar general al județului Tulcea, Viorica Pavel.

Demisia secretarului de stat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ion. Nu este un gest politic.

Este o minimă formă de responsabilitate. Pentru că, atunci când un sistem nu își protejează copiii, cei care îl conduc nu mai au dreptul să rămână în funcție. Starea învățământului preuniversitar este în mâinile acestor doi specialiști PNL. Sunt sigur ca domnul Ilie Bolojan nu tolerează incompetența și lipsa de reacție”, a mai scris Sergiu Constantinescu, pe o rețea socială.

Tragediile care au marcat recent Tulcea

Printre tragediile care au marcat recent comunitatea tulceană se numără următoarele

Martie 2026: O elevă de 13 ani din comuna Somova s-a spânzurat în curtea casei. Copila era dintr-o familie monoparentală aflată în dificultăți materiale.

Ianuarie 2026: O elevă de 18 ani, în clasa a XII-a la liceul din Babadag, având probleme cu depresia și anxietatea, a fost găsită moartă în casa ei.

Ianuarie 2026: Un alt caz confirmat oficial de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, dar autoritățile au dat foarte puține detalii, invocând protecția datelor.

Ianuarie 2025 – Elev de 18 ani la Colegiul „Spiru Haret” Tulcea mort. A lăsat un mesaj în care acuza lipsa de sprijin din partea unității de învățământ.

Ianuarie 2025: Doi elevi de 15 ani au dispărut câteva zile și, ulterior, au fost găsiți morți într-o carieră de piatră. A fost un caz care a șocat comunitatea tulceană, prin gravitatea și aparenta lui planificare.