Țeapă în Istanbul cu peria de pantofi: Când facerea de bine te lasă fără bani în buzunar. ”Sunt foarte mulți și vă jefuiesc. Nu veți avea scăpare”

Dar, pentru a avea o vacanță de neuitat, în sensul pozitiv, ai mare grijă la escrocii care au apărut pe stradă. Aparent umili, ei ajung să fie, în realitate, foarte periculoși.

Recent, am văzut pe unul din grupurile dedicate o postare prin care era lansat un avertisment cu privire la o experiență neplăcută pe care am avut-o în Istanbul. Atunci am înțeles că nu a fost ghinionul nostru, ci am picat în plasa unei adevărate rețele.

Ce am pățit noi

Pentru că ne place să descoperim locuri noi, ne place să ne plimbăm mult, la pas, peste tot. Asta am făcut și când am vizitat Balat și, la plecare, am luat-o pe o stradă lăturalnică, pentru a înțelege cu adevărat locul. Mergând, dintre mașini apare un sirian cu o perie în mână și alte ustensile de șters pantofi - o imagine deloc neobișnuită pentru Istanbul. Ne-a cerut sticla de apă pe care o aveam în mână și i-am dat-o, moment în care s-a oferit să ne șteargă gratis pantofii. L-am refuzat insistent, dar tot s-a aruncat la picioarele noastre și a dat de două ori cu peria pe un pantof, moment în care, pe un ton agresiv, ne-a cerut câteva zeci de lire. Atitudinea sa a devenit din ce în ce mai agresivă și doar dându-i bani, am scăpat de el, asta și pentru că nu ne doream să ne umbrească vacanța.

Experiența povestită de o altă turistă

Recent, am citit o experiență asemănătoare, dar dusă la un alt nivel, postată pe un grup de profil, ceea ce arată că situația nu este singulară, ci chiar mai periculoasă decât am bănuit-o noi chiar și atunci:

”Vreau sa povestesc experienta neplăcută și să vă avertizez și pe voi. Mare grija la podul Galata, (cei) care sunt pe acolo sunt mână în mână iar în zona aceea nu este poliție. Țeapă! Un individ se plimbă cu o găleată și cu o perie. Individul scapă peria intenționat. Cum funcționează țeapa? Aruncă peria pe jos, tu te întorci și îi spui că i-a căzut peria. Intră în vorbă cu tine, îți zice ca îți curăță papucii gratis, chiar de nu accepți deodată ești înconjurat de câțiva tipi și nu ai ce să mai faci. El spune că îi datorezi bani, 35 de lire, iar dacă ai scos portofelul rămâi fără nici un ban. Prietenii noștri au pățit-o aseară. La ora 23 au ieșit la plimbare și au rămas fără 300 de lire. După ce ne-au povestit, am crezut că noi nu o sa pățim pe timp de zi, deoarece trebuia să vizitam Turnul Galata. Pe la jumătatea podului trece un domn și scapă peria din găleată, o ignor și mergem mai departe, urcam dealul către turn și observ cum un domn din față se ridică de pe scăunel, își ia scaunul la subțioară și găleata apoi merge doi pași și scapă peria, am ignorat-o și pe aceasta. Când ne-am întors tot pe același pod doar că pe partea cealaltă, un domn mi-a tăiat calea și a dat drumul la perie, efectiv m-am împiedicat de ea/ am călcat pe ea noroc că mă ținea soțul meu de mână și am mers mai departe... Aveți grijă oameni buni, trebuie să ignorați peria , să nu vorbiți cu ei/ să nu vă aplecați după ea. Sunt foarte mulți și vă jefuiesc. Nu veți avea scăpare! Istanbul este un oraș minunat, dar aveți grija de dumneavoastră și la oamenii din jur. Încercați să nu fiți amabili și vedeți-vă de drum. Seara liniștită”.

Desigur, și-n Istanbul am văzut persoane care curăță pantofi ca pe vremuri (având scaun și ustensile din acele vremuri) ce stau într-un singur loc și nu aleargă după turiști, oameni care muncesc cinstit și care astfel își câștigă existența. Pentru Bucureștiul lui 2023 poate părea o situație bizară, dar imaginea am văzut-o și într-un hotel de cinci stele din Bruxelles.

