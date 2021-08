Start îngrozitor de vacanță în Grecia. Două familii, una în Atena, alta pe brațul Kassandra, jefuite în plină zi

Spargere în Atena, într-o zonă supravegheată video

”Atenție mare în Atena!!! Mașină parcată în centrul capitalei Greciei, pe o stradă circulată și cu camere de filmat! Încercați să fiți mai vigilenți ca noi, deposedați de toate bunurile de valoare aflate în mașină, iar poliția nu prea dă 2 bani pe asta, cică au minimum 50 de spargeri pe săptămână. Din fericire, a fost doar atât și nu am "ținut toate ouăle în același coș", dar concediul e distrus și ne întoarcem cu 2 săptămâni mai devreme față de cât am plănuit.” a scris un român aflat în vacanță în Grecia, pe grupul Forum Grecia. (Vezi foto) ”Așa am pățit și noi acum doi ani, tot în Atena. Mașina închiriată. Și nu aveam nimic la vedere în mașină. Cred că urmăresc doar turiștii.”, ”Exact la fel am pățit și noi în 2019. La 20 minute după ce parcasem mașina pe o stradă foarte aproape de Acropole” au fost două comentarii ale românilor care au trecut prin experiențe similare.

Jaf în mijlocul zilei dintr-o parcare cu mai multe mașini

O altă româncă, aflată în Pefkochori, a scris, de asemenea, că i-a fost spartă mașina: ”Bună seara! Lăsăm un mesaj de avertizare pentru toată lumea. Astăzi 01.08.2021, lângă localitatea Pefkochori ne-a fost spartă mașina și ne-au fost furate din lucruri (un ghiozdan întreg cu electronice și niște mărunt, vreo 50 euro). Nici nu am ajuns bine și ne-am oprit pentru o oră pe plajă pentru că ne puteam caza doar după ora 13. Totul s-a întâmplat cam într-o oră, de la 12 la 13, hoții au acționat metodic... nu au lăsat nici o geantă/borsetă nedeschisă. Am chemat poliția care a venit după 3 ore și nu au făcut absolut nimic (doar m-au întrebat cum mă cheamă). Niște angajați de pe plajă ne-au spus că suntem a cincea mașină din ultima perioadă. Așa că aveți grijă pentru că nici Grecia nu mai e... ce era.” Aceasta a precizat, ulterior, că, de asemenea, i-a fost spart geamul mașinii.

Infracționalitate crescută odată cu valul de imigranți?

Ambele mesaje au fost postate pe grupul ”Forum Grecia” în 1 august 2021. Nu sunt singurele situații de acest fel. Au mai fost spargeri, inclusiv în unitățile de cazare. Situația este una care nu poate crea decât disconfort și nesiguranță pentru turiști, dar și pentru gazdele elene, pentru care ar fi încă o lovitură, pe lângă situația epidemică. Din comentarii, cei mai mulți consideră că infracționalitatea a crescut pe insulele grecești din cauza valului de imigranți.

