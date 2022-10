Spectatorul modern ”vrea o plăcere suplimentară“. Răzvan Ioan Dincă: Nu e suficient să asculți muzică. Dau mereu exemplul unei experiențe pe care am avut-o în Germania

Răzvan Ioan Dincă, președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, a vorbit despre spectatorul modern, care nu mai caută doar o activitate culturală individuală, ci un cumul de activități care să-l facă să trăiască experiența la potențialul maxim:

„Vorbeam cu directorul de la Muzeul București, domn’le, în Occident, dar nu numai, de la Arad încolo, în muzee ai cafenele, restaurant, spațiu de recepție, pe când aici nu găsești o ciocolată cu rom“, a spus Val Vâlcu (citește AICI).

„Spectatorul nu vine înfrigurat și ahtiat să asculte doar muzică, ci vine să trăiască o experiență. El poate sta o zi întreagă și la Sala Radio“, a replicat Răzvan Ioan Dincă.

Răzvan Ioan Dincă, exemplu din Germania

„Cred că noi, la radio, o să ni se permită, din punct de vedere legal, să facem aceste acomodări, aceste locuri în care oamenii să vină nu doar pentru a consuma imediat tipul de produs cultural, ci ca un mod de viață, pentru că acest tip de experiență creează un tip de plăcere suplimentară, acela de a petrece un timp de calitate împreună cu cineva. Nu e suficient că vii să asculți muzică. Tipul de consumator de astăzi are nevoie mai mult decât orice tocmai de acest tip de experiență.

Dacă ne uităm în teatrele și sălile de concert din lumea aceasta, astfel de lucruri sunt ordinea zilei. Dau de fiecare dată exemplul unei experiențe pe care am avut-o la München, am fost la Opera din München și înainte de spectacol am mers la un restaurant care era vis-a-vis de operă. Am încercat să stăm jos, căci era gol, dar ne-au spus că nu putem, pentru că se termină evenimentul ce are loc la operă și mesele sunt rezervate. Vorbind română, a intervenit ospătarul, care era tot român, și a spus a, sunteți români? / Da! / Hai să vă povestesc. Uite, masa aia este lăsată moștenire de la tatăl tatălui tatei, deci de trei generații ei vin înainte de spectacol ca să bea ceva, iar după spectacol se întorc și mănâncă, la mese lăsate moștenire.

Eu cred că publicul acesta, care vine cu frecvență, are nevoie de un tip de obișnuință, să-și introducă în viața cotidiană accesul la cultură, iar cultura să conțină și zona aceasta de relaxare, de introducere în social“, a mai spus, la DC News, Răzvan Ioan Dincă.

