Zonele montane din România atrag anual zeci de mii de turiști, însă nu de fiecare dată infrastructura este una care să permită accesul acestora spre cele mai frumoase obiective. Cum județul Dâmbovița beneficiază de mai multe destinații de interes turistic, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean, a vorbit despre proiectele de infrastructură care au început să se implementeze în zona de nord a județului:

„Cred că avem cel mai mare plus pentru că avem o stațiune turistică de interes național. Zona Moroeni - Padina - Peștera este declarată stațiune turistică de interes național și am spus că lucrăm la un Plan Urbanistic Zonal privind dezvoltarea unei stațiuni turistice de interes național. Planul deja e finalizat, pe 1 septembrie am trimis către toate instituțiile de avizare acest PUZ. Când vom avea aceste avize gata, vom lua hotărârea de Consiliu Județean prin care vom finaliza Planul Urbanistic Zonal.

În ceea ce privește investițiile, chiar în această perioadă, se lucrează la asfaltarea drumului de pe partea stângă a Lacului Bolboci. Este un proiect de 10 milioane de lei al Consiliului Județean. Anul acesta vom finaliza primul strat de asfalt, ca să scăpăm de noroaiele din munte, iar anul viitor vom finaliza proiectul.

De asemenea, până la sfârșitul anului vom scoate la licitație proiectul privind pârtiile de schi din stațiunea turistică. Vom depune proiectul anul viitor, pe POR, este eligibil 100%, prin care vom scoate la licitație studiul de fezabilitate privind pârtiile de schi. Proiectul pe care eu îl gândesc, împreună cu județul Prahova și orașul Sinaia, e să avem o pârtie între cele două județe, între Moroeni și Sinaia. Cei de la Sinaia au venit cu pârtia până la limita județului. Avem o relație bună și cu Prahova, și cu Brașov, chiar dacă nu suntem colegi de partid“, a spus Corneliu Ștefan.

Traseul Bâldana - Târgoviște urmează să fie extins la patru benzi, potrivit lui Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

„Am pornit un program ambițios privind tot ceea ce înseamnă infrastructura rutieră mare din județul Dâmbovița. Vă dau o veste pe care cred că o așteaptă toți dâmbovițenii și, până la urmă, ăsta este un proiect al României, nu al județului Dâmbovița, privind modernizarea la patru benzi Bâldana - Târgoviște“, a spus Corneliu Ștefan.

„L-a făcut Adrian Năstase, în 2004, până la Tărtășești. Din 2004, aproape 20 de ani, nu s-a mai întâmplat nimic“, a spus Bogdan Chirieac.

„Toți au vorbit de patru benzi. Toți prim-miniștrii, toate guvernele, toți președinții de consilii, toți liderii politici“, a replicat președintele Consiliului Județean Dâmbovița (citește continuarea AICI).

