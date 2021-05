Rareș Bogdan, deranjat de jandarmii veniți pe terase: Eram cu familia

„Eram cu familia pe terasă. Eu înțeleg foarte bine și susțin total forțele de ordine și respectarea regulilor. Mi-aș dori foarte mult, de exemplu, ca forțele de ordine să fie prezente vineri, sâmbătă, în anumite locuri din București sau de pe litoral, unde restaurantele se transformă în cluburi. Acolo ar trebui să intre, dar să intre în modalitatea în care au făcut-o în anumite locuri din București. E normal să fie DSP, e normal să fie organele de control să verifice dacă sunt respectate regulile, dar nu văd de ce într-un loc unde se află oameni cu familiile, cu copiii trebuie să vină în uniformă. Dacă voiam să mănânc alături de oameni în uniformă, mă făceam polițist, militar. Sunt civil și vreau să trăiesc printre civili”, a spus, potrivit Mediafax, Rareș Bogdan.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a mai spus că jandarmii puteau să stea în parcare și, dacă cineva era recalcitrant, atunci puteau fi chemați.

„Mie mi s-a părut intimidare. (...) Acum cei din Horeca trebuie ajutați. Cu Lucian (Bode - n.r.) nu am să-i reproșez nimic. Doar l-am rugat pe dânsul, pe domnul Despescu și noul șef al Poliției Române să le explice celor din subordine că pot fi extrem de eficienți când sunt derapaje noaptea și să încerce să vină cu mai puțin în uniforme pe terase la ora 14.00. (...) Am vorbit aseară cu domnul Bode, de două ori. O să vorbesc cu el fără probleme”, a mai spus Rareș Bogdan.

De asemenea, europarlamentarul PNL a mai precizat că ministrul de Interne, Lucian Bode, l-a întrebat unde se află, dar că nu a dorit să îi dea această informație.

„Eu nu am făcut altceva decât să informez. Eu nu am cerut să intervină, Nici nu am spus unde e localul. M-a întrebat și i-am spus că nu vreau să-i zic, pentru că nu e cazul meu particular”, a mai spus Rareș Bogdan, conform sursei citate.