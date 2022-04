Pink Floyd, piesă nouă după 28 de ani, Mesaj de susţinere pentru Ucraina

Piesa, prima înregistrată de Pink Floyd după albumul "The Division Bell" (1994), este interpretată de solistul ucrainean Andriy Khlyvnyuk din grupul rock Boombox, alături de chitaristul şi vocalistul David Gilmour şi bateristul Nick Mason. Potrivit Variety, la melodia înregistrată pe 30 martie au contribuit de asemenea basistul Guy Pratt şi clăparul Nitin Sawhney.



Toate profiturile generate de single-ul "Hey, Hey, Rise Up!" vor fi direcţionate către ONG-ul Ukrainian Humanitarian Relief, a anunţat joi legendara trupă rock londoneză pe contul său de Twitter.



"Noi, la fel ca mulţi alţii, am simţit furia şi frustrarea faţă de această acţiune dezgustătoare de invadare a unei ţări independente, paşnice şi democratice şi faţă de uciderea poporului ei de către una dintre cele mai mari superputeri din lume", a scris pe Twitter Gilmour, care are o noră ucraineană şi nepoţi de la aceasta.



Piesa a fost compilată în studio după preluarea vocii lui Khlyvnyuk dintr-un clip înregistrat de artistul ucrainean în piaţa Sofiyskaya din Kiev şi postat pe Instagram. În acel loc simbolic, Khlyvnyuk a interpretat o cunoscută melodie ucraineană de protest, al cărei ultim vers dă titlul noii piese Pink Floyd. Artistul se află în prezent într-un spital din Kiev, cu o rană de şrapnel la picior, conform Variety.



Videoclipul pentru "Hey, Hey, Rise Up!" este realizat de regizorul şi scenaristul Mat Whitecross, iar pe coperta single-ului, concepută de artistul cubanez Yosan León, este desenată o floarea-soarelui galbenă - floarea naţională a Ucrainei - cu un ochi albastru în centru, scrie Agerpres.

Dan Bittman, MÂHNIT că nu mai e difuzat după reacțiile sale despre COVID

Dan Bittman e revoltat că muzica Holograf nu mai e difuzată după pozițiile sale despre pandemie. El afirmă că nu are de-a face ce spune cu ce cântă.

În 2021, Dan Bittman îi îndemna pe români să reacționeze, venind pe un val de revoltă ce a propulsat oameni, până mai ieri total necunoscuți, pe prima pagină a ziarelor și în atenția televiziunilor, în prime time.

Și totuși, Dan Bittman nu era un necunoscut, iar poziția sa, după cum recunoaște astăzi, i-a afectat cariera în muzică. Nu pare să regrete ce a spus, fiind opinia sa, dar critică reacțiile de după, afirmând că oameni, care-i erau prieteni, astăzi se fac că nu l-au cunoscut vreodată. I s-a spus - susține el - că nu mai are ce căută... un timp în atenția publicului. Un timp îndelungat, crede artistul.

