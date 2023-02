O româncă rescrie muzica dance internațională

O tânără din România rescrie muzica dance internațională!! Cunoscută publicului român sub numele Misha Miller, nume sub care a lansat până în prezent piese cu milioane de vizualizări pe YouTube – Smoke Me, Mahala, Touche, What Mama Said, Misha s-a remarcat ca o prezență feminină și discretă. Asta doar în România, pentru că la nivel internațional Misha Miller stă la masă cu cele mai mari nume din industria dance. Producători ai unor artiști precum Drake, Alok, Nicky Romero, Dynoro, stau de vorbă cu Misha de la egal la egal pentru că aceștia apreciază talentul de compozitor și textier al Mishei.

Artista pe numele ei Mihaela Arsene este semnată cu Roton Music și este o prezență constantă în semnătura celor mai cunoscute piese dance internaționale.A compus unele dintre piesele internaționale care adună milioane de urmăritori și se ascultă în cele mai tari cluburi europene, americane sau asiatice.

Val de aprecieri pe YouTube

Despre colaborările internaționale, Misha spune. “Când am ajuns prima dată într-un studio de producție internațional am simțit că eu aparțin acelui loc. Atenția pe care oameni importanți ai muzicii internaționale au acordat-o creației mele. M-au încurajat și mi-au dat încrederea de care am nevoie pentru a crea. Este important să te simți apreciat de oameni de valoare din breasla ta. Și cererile de muzică s-au ținut lanț din acel moment. Iar respectul pe care îl am la nivel internațional l-am căpătat în timp. În urma muncii mele și al compozițiilor. Și textelor propuse și utilizate în piese cu mult succes pe platformele de streaming”.

Misha nu se îngrijorează că poate nu este cunoscută în România la nivelul altor artiste. Dorește ca pentru publicul român să lanseze numai piese reprezentative. “Iubesc publicul din România și Republica Moldova și vreau ca pentru el să realizez piese de calitate pe care atunci când le ascultă să simtă amprenta mea și să se bucure de ele. Poate părea că nu lansez piese mai des. Dar eu știu că lansez în România tot ce este mai bun și mai potrivit atât pentru mine cât și pentru publicul meu”, a declarat artista pentru Ciao.ro.

