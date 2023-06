„Mongolian Rhapsody”? O ciornă scrisă de mână sugerează că Freddie Mercury considera un titlu alternativ pentru legendarul hit al trupei Queen

Descoperirea a fost făcută în urma apariției unor ciorne, de 15 pagini cu versuri, linii vocale și armonii scrise de mână de solist, în timp ce compunea hitul său din 1975. Aproape de partea de sus a unei pagini introductive, Mercury pare să fi tăiat cuvântul „Mongolian” din titlul melodiei, înainte de a-l înlocui cu faimosul „Bohemian”, scrie CNN.

Versurile nefinalizate dezvăluie alte idei care au fost aparent abandonate sau reproiectate, inclusiv versuri alternative, cum ar fi “Time for good-byes now, is this reality”.

În altă parte, o versiune necunoscută a versului “Mama, just killed a man”, în schimb spune “Mama, there’s a war began; I’ve got to leave tonight”. Altă pagină prezintă o abundență dezordonată de cuvinte și fraze, dintre care unele au apărut în melodia finală, inclusiv „Galileo”, „Bismillah” și „Fandango” (în timp ce altele precum „Matador” și „Belladona” nu au apărut).

An early draft of lyrics for Queen’s “Bohemian Rhapsody” that is heading to the auction block suggests that Freddie Mercury may have considered calling it “Mongolian Rhapsody.” See the draft here. https://t.co/3dIVcQcyKg May 31, 2023

Notițele de mult pierdute au fost scrise cu pix negru și albastru pe paginile unui calendar al anului 1974, produs de o companie aeriană dispărută acum 11 ani, pe nume British Midland Airways. Queen a înregistrat „Bohemian Rhapsody” anul următor. Acesta a devenit hitul definitoriu al trupei, ajungând în topurile din întreaga lume, inclusiv în Marea Britanie natală, unde a vândut peste 2,6 milioane de copii și rămâne al treilea cel mai bine vândut single din toate timpurile.

Manuscrisul se numără printre cele aproximativ 1.500 de bunuri personale ale cântăreței care urmează să fie licitate la Sotheby’s, în Londra. Acesta se estimează că va valora între 800.000 și 1,2 milioane de lire sterline.

Posesiunile sunt puse în vânzare de prietena apropiată a lui Mercury, Mary Austin, care a moștenit cea mai mare parte a proprietății sale și a avut grijă de fosta sa casă din Londra - și de conținutul acesteia, inclusiv de versurile nefinalizate - după moartea tragică a artistului, în 1991.

Numită „Freddie Mercury: A World of His Own”, licitația din șase părți prezintă o gamă largă de obiecte personale, de la costume de scenă și picturi victoriene până la un pieptene argintii pentru mustață, ale brandului Tiffany. Una dintre cele șase vânzări este dedicată în întregime dragostei cântărețului pentru arta japoneză și va include printuri în lemn și porțelan.

Ciornele altor melodii Queen, printre care „Don’t Stop Me Now”, vor fi de asemenea scoase la vânzare. Notițele scrise de mâna lui Mercury pentru „Somebody to Love” includ versuri timpurii nefolosite, în timp ce o ciornă de nouă pagini pentru „We Are the Champions” – schițată de asemenea pe un calendar din 1974 – este de așteptat să ajungă la 300.000 de lire sterline.

Mercury nu a dezvăluit vreodată sensul versurilor sale, nici măcar colegilor săi de trupă. Într-un documentar din 2002, chitaristul Queen, Brian May, și-a amintit momentul în care solistul a dezvăluit titlul melodiei „Bohemian Rhapsody”.

„Nu știai vreodată dacă Freddie glumește sau nu”, a spus el. „Nimeni nu știa cât de serioasă e propunerea, dar s-a dovedit a fi serioasă.

„Despre ce este „Bohemian Rhapsody”? Nu cred că vom ști vreodată”, a adăugat chitaristul. „Dacă aș ști, probabil că n-aș vrea să vă spun oricum, pentru că nu aș dezvălui despre ce sunt melodiile mele. Urăsc să fac asta. Cred, într-adevăr, că acest lucru distruge cântecele.”

Înainte de licitație, articolele vor fi expuse la Londra, până pe 5 septembrie, care ar fi fost cea de-a 77-a aniversare a lui Mercury. Potrivit Sotheby’s, casa lui, Garden Lodge, a rămas „aproape în întregime așa cum a părăsit-o Mercury” în ultimele trei decenii.

„De mulți ani încoace, am bucuria și privilegiul de a trăi înconjurat de toate lucrurile minunate pe care Freddie le-a căutat și iubit atât de mult”, a spus Austin într-un comunicat. „Dar anii au trecut și a venit momentul să iau decizia dificilă de a încheia acest capitol, cu totul special, din viața mea.

„A fost important pentru mine să fac asta într-un mod pe care am simțit că Freddie l-ar fi iubit, iar el nu a iubit niciodată ceva mai mult decât o licitație.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News