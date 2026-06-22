Ludovic Orban anunţă că ar putea susţine demiterea lui Nicuşor Dan. Demersul, în răspăr cu strategia AUR

Sursa: Agerpres

Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei, anunţă că ar putea susţine procedura de demitere a lui Nicuşor Dan.

Mesajul lui Ludovic Orban vine chiar în ziua în care Guvernul Veştea intră în Parlament.

"Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi împotriva lor.

Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au construit un sistem ce sufocă România și o ține pe loc.

Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, antidemocrați, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească.

Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică.

Contra rețelei de complicități a magistraților corupți din sistemul de justiție, care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere.

Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget împotriva lor, dar te-ai aliat cu ei și vrei să conduci alături de ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României.

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Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii-șefi și adjuncții cât ai zice pește. Ai păstrat aceiași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu un minim de bun-simț că schimbarea lor este vitală și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai „șobolănit” pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie învestit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor.

Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider, în curând, cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună-credință din România", a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Ludovic Orban a fost consilierul lui Nicuşor Dan, funcţie din care a fost, însă, îndepărtat.

Dan Dungaciu anunţase că AUR nu ia în calcul suspendarea lui Nicuşor Dan

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR, a declarat că partidul său nu ia în calcul suspendarea lui Nicuşor Dan, pentru că este nevoie de un preşedinte în funcţie pentru a se ajunge la alegeri parlamentare anticipate.

„Problema suspendării are două dimensiuni: În primul rând, dacă vrei anticipate, e bine să ai un președinte în funcție. Un președinte suspendat nu cred că poate declanșa anticipatele, iar pe noi ne interesează anticipatele în acest moment și cred că sunt cea mai bună soluție pentru România. În al doilea rând, nu intri în bătălii politice în care nu ai șanse mari să ieși învingător.

Noi avem 20% în Parlamentul României. Cu 20% nu poți să faci miracole. Dacă lumea ne va vota la anticipate și vom avea un procent mai mare, putem discuta despre orice subiect pe care românii sau susținătorii noștri îl doresc“, a spus Dan Dungaciu.

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