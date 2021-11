Leoneed is love, 66 de ore de înregistrări. Albumul și cartea, lansate de Nicu Alfantis &Zan

Albumul Leoneed is love a fost realizat într-un timp extrem de scurt, între 4 octombrie și 5 noiembrie. Împreună cu trupa Zan, în acest interval Nicu Alifantis a realizat 14 ore de repetiții și 66 ore de înregistrări.

”Faptul că Nicu Alifantis realizează acest volum-album, cu 12 cântece pe versuri de Leonid Dimov e un bun prilej pentru o constatare amară și anume că în literatura română acest mare, imens poet e încă necitit deși posteritatea sa artistică este în continuă creștere”, a spus prof. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române.

Titlul albumului, respectiv Leoneed is love a fost dat de impresarul și producătorul de spectacole Aurel Mitran, care de altfel a scornit și verbul „a tocili” (asemănător verbelor „a face” sau „a crea”, dar numai de către Tocilescu, ori de altcineva alături de el sau prin îndrumarea lui). Albumul a fost înregistrat, editat și masterizat de Victor Panfilov în Real Sound & Vision Studio, iar înregistrările claviaturilor aparțin lui Sorin Voinea și au fost realizate în Belșug Studio. Lector este Alex Tocilescu, grafica aparține Ioanei Luscov, iar coperta și desenele sunt realizate de Florin Pucă. Produsul alifantismusic@2021 este ilustrat cu fotografii de Răzvan Voiculescu și a flost realizat cu sprijinul BES Romania și Asko Group International.

Alifantis povestește cum a început proiectul, în 1973

”Totul a început la Brăila, spune Nicu Alifantis. Se întâmpla în toamna anului 1973. Un tânăr regizor, Alexandru Tocilescu m-a ales să-i fac muzica la spectacolul „Swanewit” pe care urma să-l monteze la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila.

Lui îi datorez întâlnirea cu poezia lui Dimov. Mi-a pus în brațe o carte de versuri, „A.B.C.” de Leonid Dimov, în care erau însemnate poeziile pe care trebuia să le pun pe muzică. Au fost șase poezii. „Încă o dată”, „Voiaj”, „Neliniște”, „Lasă”, „La săniuș” „Antitetică”, și „Buturuga”. În timp, au urmat și alte cântece...

Se spune că toate au un timp al lor când trebuie să se petreacă și atunci, întâmplările vin peste noi îmbogățindu-ne cu întâlniri, amintiri, nostalgii. Așa a fost să fie și cu acest album. Acum i-a venit rândul și o spun cu bucurie, dar și cu oarecare amărăciune, gândindu-mă la cei doi, cât s-ar fi bucurat să țină în mâinile lor acest disc și să-l asculte. Așa a fost să fie, dragi prieteni. Mulțumesc, Toca, mulțumesc, Dimov! All you need is love sau, altfel spus, Leoneed is love!”, a încheiat Nicu Alifantis.

„Întotdeauna m-am întrebat – și Toca la fel – de ce Nicu n-a scos un album cu piesele alea; e adevărat, a înregistrat două dintre ele (Voiaj și Destin cu Baobab), dar toate meritau să fie ascultate. O vreme chiar m-am gândit să le pun eu pe You Tube, dar n-am făcut-o – și bine am făcut. Mă bucur enorm că Nicu s-a hotărât să scoată albumul ăsta, și bineînțeles că și Toca se bucură, oriunde ar fi el”, a spus Alex Tocilescu.

ALIFANTIS & ZAN, fondat în 1995

ALIFANTIS & ZAN, fondat în 1995, înseamnă Nicu Alifantis – voce, chitare acustice, Virgil Popescu – bass, backing vocal, Răzvan Mirică – chitare electrice și acustice, resophonic, guitalele, slide guitar, backing vocal, Sorin Voinea – hammond, moog, mellotron, synthesizers, backing vocals, Relu Bițulescu – tobe. Invitat pe acest album este Lyuben Gordievski – pian, rhodes piano, baian. Aranjamentele orchestrale și vocale sunt realizate de Virgil Popescu, aranjamentele keyboards de Sorin Voinea, aranjamentele pian & baian de Lyuben Gordievski, iar aranjamentele chitare de Răzvan Mirică. Managerul tehnic Zan este Marinică Eremia.